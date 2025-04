Mbappé et Vinicius, la terrible réputation qui agace Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Mercredi soir prochain, le Real Madrid devra réaliser une remontada face à Arsenal pour se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des champions. Vinicius Jr et Kylian Mbappé seront particulièrement attendus au tournant par les fans et observateurs du club espagnol.

Le Real Madrid devra sortir un match XXL face à Arsenal au Santiago-Bernabéu mercredi soir pour espérer voir le dernier carré de la Ligue des champions. La lourde défaite au match aller à Londres sur le score de 3 buts à 0 a énormément déplu aux fans et observateurs du club merengue, qui déplorent de plus en plus certaines attitudes. Kylian Mbappé et Vinicius Jr n'ont pas été épargnés par les critiques. Les deux stars du Real Madrid seront particulièrement attendues au tournant face aux Gunners, sous peine de se mettre à dos la presse espagnole.

La presse madrilène n'est pas dupe et demande des efforts

Ces dernières heures dans des propos rapportés par Defensa Central, le consultant Álvaro Benito a notamment insisté sur le fait de faire les efforts défensifs. Pour lui, défendre signifie aussi « courir, serrer les fesses, rien d'autre. Le jeu défensif est très mécanique en football, mais sans lui, affronter des équipes de haut niveau est très difficile ». Sur sa lancée, Benito a également pointé du doigt l'attitude des attaquants : « L'équipe joue confortablement, ceux qui sont devant jouent très confortablement, ils ne vous défient pas pour un ballon, ils ne vous défient pour rien. Il y a eu des matchs où ils ont permis à leurs adversaires de faire tourner le jeu vers l'intérieur, ce qui est le minimum requis pour un attaquant ». La pression se fait de plus en plus grande pour le Real Madrid et ses stars offensives. Tout le monde devra faire les efforts contre Arsenal et peu importe les statuts.