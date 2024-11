Real ‍: Mbappé sanctionné, Ancelotti se fâche

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Florentino Pérez se tend au Real Madrid, où il est agacé de voir ses pépites Endrick et Arda Güler vissées au banc pendant que d’autres joueurs, dont Kylian Mbappé, ont le statut de titulaire indiscutable. Mais pour Carlo Ancelotti, pas question de sortir l’attaquant français du onze.

Florentino Pérez n’est pas du genre à s’immiscer dans les choix tactiques de ses entraîneurs mais ces dernières semaines, le président du Real Madrid est tendu. Le début de saison est poussif, et l’humiliation subie lors du Clasico face au FC Barcelone n’a évidemment rien arrangé. De plus, le président du Real Madrid regrette que les jeunes pépites récemment recrutées, à savoir Arda Güler mais aussi Endrick, ne jouent pas plus. En parallèle, certains joueurs ont le statut d’indispensable, et c’est notamment le cas de Kylian Mbappé, sans pour autant se montrer en grande forme sur le terrain. Mais si Florentino Pérez veut voir l’ancien attaquant du PSG faire un tour sur le banc, il va devoir attendre longtemps selon les informations de Relevo.

Le média espagnol confirme que Carlo Ancelotti n’est pas satisfait du rendement de son équipe depuis le début de la saison. Soucieux de constituer la meilleure équipe pour atteindre ses objectifs, l’entraîneur italien n’offre l’immunité à aucun joueur et ne s’interdit rien. Cependant, il estime que Kylian Mbappé reste un joueur sur lequel il doit s’appuyer et par conséquent, le coach du Real Madrid n’a aucunement l’intention de faire du capitaine français un remplaçant dans les semaines à venir. Des changements tactiques pourraient voir le jour et notamment plus de permutation avec Vinicius, que ce soit en phase offensive ou défensive.

Ancelotti ne veut pas sacrifier Mbappé

Mais pour Carlo Ancelotti, il n’est surtout pas question de remettre en cause le statut de Kylian Mbappé et de faire de l’ancien Monégasque un remplaçant, ce qui ne contribuerait sans doute pas à lui faire retrouver la confiance. Ancelotti n’oublie pas d’ailleurs que Mbappé est son meilleur buteur cette saison, avec 8 buts et que toutes les critiques à son encontre ne sont pas justifiées. Même si après le Clasico, la star tricolore a pris cher en raison de ses nombreux loupés et hors-jeu. Pour l’instant, « KM7 » a toujours la confiance de son entraîneur. A lui d’en profiter pour inverser la tendance auprès des supporters du club merengue.