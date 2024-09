Le PSG lui fait la morale, Kylian Mbappé est choqué ‍!

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG a dénoncé publiquement le comportement de Kylian Mbappé, justifiant ainsi de ne pas lui avoir payé son salaire par souci d'honnêteté. Le clan du joueur du Real Madrid trouve l'attaque osée.

La bataille financière entre le PSG et Kylian Mbappé a pris une nouvelle tournure ce vendredi, quand le club parisien a confirmé qu’il irait au bout de sa démarche. La justification pour cette prise de position est toujours la même, le fait que son ancien attaquant ait promis qu’il renoncerait à une partie de ses émoluments au début de la saison et donc que la retenue de 55 millions d’euros sur son salaire était parfaitement justifiée. S’il s’agit de simples paroles au moment où la situation était très tendue, cela risque de ne pas tenir devant un tribunal, des Prud’hommes ou de justice civile. Mais le PSG a confirmé dans son dernier communiqué qu’il en faisait une question de principe, de morale et d’honnêteté, quitte à ruiner l’image du meilleur buteur de son histoire. Ce n’est donc pour Nasser Al-Khelaïfi pas une question d’argent ou de règlement, mais bien d’un accord trouvé qui n’a pas été respecté, et qui a donc forcé le PSG à ne plus payer le salaire de l’international français.

Le PSG en fait une question de principe

La volonté est claire pour le PSG de se mettre les supporters dans la poche en laissant entendre que Mbappé avait menti pour revenir dans l’équipe quand il était dans le loft, sans rien signer en ce sens par la suite. Le champion de France aurait donc mis plus de six mois, de septembre à mars, avant de retirer le salaire de son joueur, pile au moment où ce dernier a annoncé qu’il ne resterait pas à Paris après la fin de son contrat. Les deux camps restant sur leurs positions, cela devrait donc se poursuivre devant les juges dans les mois à venir, le PSG n’ayant aucunement l’intention de respecter l’injonction de la commission juridique de la LFP qui lui a demandé de payer les 55 millions d’euros qu’il doit à Kylian Mbappé.

Cette attitude du club de Nasser Al-Khelaïfi ne tient en tout cas pas la route aux yeux du clan Mbappé, selon Le Parisien. Le joueur et son entourage sont non seulement persuadés de leur bon droit sur le plan juridique, mais aussi sur le plan de la morale. Car le PSG s’était permis de le priver de pré-saison et le menaçait de le laisser en tribunes toute la saison s’il ne prolongeait pas son contrat. Situation qui a débouché sur cette négociation à l’arrache en septembre, mais qui ne s’est jamais concrétisée par un nouveau contrat ou un avenant.