Kylian Mbappé et Canal+, le rendez-vous est fixé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Très rare dans les médias depuis son départ du PSG, Kylian Mbappé va prendre la parole dans une interview accordée à Canal+ et diffusée par la chaîne cryptée dimanche prochain à 19h30 dans « Clique ».

Kylian Mbappé est un homme qui fait la Une des journaux chaque jour ou presque et qui se fait pourtant très rare dans les médias, un constat d’autant plus valable depuis son départ du Paris Saint-Germain. Il faut dire que l’ancien capitaine de l’Equipe de France a des soucis à régler, entre son adaptation difficile au Real Madrid, son conflit juridique avec le PSG ou encore son affaire extra-sportive en Suède. La fin de l’année 2024 n’a pas été de tout repos pour l’ancien Monégasque, mais avant les fêtes de Noël, le buteur de 25 ans a décidé de briser la glace. L’émission « Clique » de Canal+ va créer l’évènement ce week-end avec une longue interview exclusive de Kylian Mbappé, comme annoncé par le compte X de l’émission de la chaîne cryptée.

Dimanche 8 décembre, Kylian Mbappé sera l’invité de Mouloud Achour dans un numéro exceptionnel de Clique, diffusé en clair à 19h30 sur CANAL+ et disponible sur myCANAL.



L’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France, a choisi Clique pour se confier en exclusivité. pic.twitter.com/mk54dMMBCJ — CLIQUE (@cliquetv) December 4, 2024

« Dimanche 8 décembre, Kylian Mbappé sera l’invité de Mouloud Achour dans un numéro exceptionnel de Clique, diffusé en clair à 19h30 sur CANAL+ et disponible sur myCANAL. L’attaquant du Real Madrid et de l’équipe de France, a choisi Clique pour se confier en exclusivité » a publié l’émission de la chaîne cryptée sur les réseaux sociaux. Une prise de parole très attendue de la part de l’attaquant du Real Madrid, très rare dans les médias français comme espagnols et qui ne s’est plus exprimé publiquement depuis sa convocation en Equipe de France au mois de septembre.

Kylian Mbappé, une interview très attendue

A cette occasion, l’ancien buteur du PSG ne semblait pas vraiment dans son assiette. Tout le monde connaît la suite. Deux rassemblements des Bleus durant lesquels Kylian Mbappé n’a pas été convoqué par Didier Deschamps, des prestations décevantes au Real Madrid notamment face au Barça et à Liverpool, une affaire extra-sportive en Suède et des critiques qui commencent doucement à arriver en provenance des médias espagnols. Des sujets qui seront certainement abordés dans l’interview accordée à Canal+ et qui à n’en pas douter sera massivement suivie.