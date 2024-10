Kylian Mbappé, Canal+ révèle un gros problème

Dans : Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé est passé à côté de son premier Clasico dimanche soir. Son entente avec Vinicius fait notamment débat après un match durant lequel les deux attaquants du Real n’ont quasiment pas joué ensemble.

Samedi soir, Kylian Mbappé disputait son premier Clasico avec le Real Madrid et le capitaine de l’Equipe de France aurait pu être le héros du club merengue. Buteur à deux reprises, l’ancien attaquant du PSG était cependant hors-jeu à chaque fois. Et quand il n’était pas en position illicite, Kylian Mbappé butait sur le gardien ou ne trouvait pas le cadre. Au bout du compte, le champion du monde a tout raté ou presque et pour ne rien arranger, son entente avec Vinicius Junior a frôlé le néant. Les deux hommes ne se sont échangés que deux passes durant toute la rencontre, pas vraiment de quoi envisager l’avenir sereinement.

Une entente inexistante avec Vinicius

Au micro du Canal Football Club, Margot Dumont a estimé que ce manque de connexion entre les deux stars du Real Madrid était un vrai problème. « Pendant le Clasico samedi soir, je me suis dit qu’il n’y avait pas de passe entre Vinicius et Mbappé. J’ai vérifié, il y a eu une seule passe de Vini pour Mbappé et dans l’autre sens, une seule aussi. C’est un vrai problème, il n’y a pas de connexion entre eux » a confié l’ancienne journaliste de BeInSports. Sur l’antenne de la chaîne cryptée, Bertrand Latour n’a pas été plus tendre à l’égard d’un Kylian Mbappé totalement à côté de la plaque depuis son arrivée au Real Madrid en juillet dernier.

« Mbappé a intégré une équipe qui a gagné la Ligue des Champions la saison précédente et pour l’instant, son intégration est extrêmement difficile. Après, je me méfie un peu des passes entre les différents joueurs offensifs. Depuis quelques mois, il y a un certain déni autour des performances de Mbappé. Il marque des buts, mais il marque souvent des penaltys ou des buts à la Inzaghi, mais Mbappé ce n’est pas ça. C’est un joueur qui pouvait marquer des buts à lui tout seul et ça, il ne l’a plus » soupire le nouveau sniper du CFC. Les doutes sont de plus en plus nombreux au sujet de Kylian Mbappé et l’on se demande chez certains consultants comment le meilleur buteur de l’histoire du PSG va pouvoir s’y prendre pour retourner la situation en sa faveur.