Kylian Mbappé sifflé et insulté, la raison dévoilée

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

En grande forme avec le Real Madrid ces dernières semaines, Kylian Mbappé n’a pas marqué mercredi soir face à Brest. Mais l’attaquant français, sifflé et insulté pendant 90 minutes, se rappellera de ce retour en France.

Auteur de sept buts lors de ses cinq derniers matchs disputés en Liga, Kylian Mbappé a retrouvé la forme avec le Real Madrid. Brest pouvait craindre l’attaquant de 25 ans avant la confrontation de mercredi au stade du Roudourou, mais l’ancien Parisien n’a finalement pas marqué en Bretagne. Il a pourtant monopolisé l’attention toute la soirée, que ce soit sur le terrain… ou en tribunes. Comme rapporté par le journal L’Equipe dans son édition du jour, Kylian Mbappé a passé une heure et demie à se faire siffler, quand il n’a pas été moqué et même insulté par les supporters brestois.

LdC : Monaco et Brest martyrisés par l'Inter et le Real https://t.co/HAoBlSUprG — Foot01.com (@Foot01_com) January 29, 2025

« Les supporters finistériens avaient un contentieux avec l'international français : ils ne lui ont pas pardonné ses provocations, le 29 octobre 2023, lors de sa dernière apparition au stade Francis-Le Blé sous les couleurs du PSG » explique le quotidien national, qui rappelle qu’après avoir marqué un penalty qui offrait la victoire à son équipe en fin de match, Kylian Mbappé, excédé par les insultes à l’encontre de son ami Achraf Hakimi, avait chambré le public brestois il y a un an et demi.

Kylian Mbappé hué à Brest, il y a une raison

Les supporters bretons ont donc profité de l’occasion pour se venger ce mercredi soir et ils n’ont pas lâché le capitaine des Bleus d’une semelle. Cela n’a pas eu l’air de trop perturber la star originaire de Bondy qui a livré une performance correcte. Même s’il n’a pas marqué, Kylian Mbappé a été impliqué dans plusieurs actions chaudes et même sur l’un des buts inscrits par son coéquipier brésilien Rodrygo. Chahuté à Brest, le meilleur buteur de l’histoire du PSG est désormais tourné vers le déplacement à l’Espanyol Barcelone samedi soir, une semaine avant un match bouillant et ultra-attendu face à l’Atlético de Madrid le 8 février prochain.