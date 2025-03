Le Real Madrid éliminé, Kylian Mbappé déjà accusé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Le Real Madrid a battu l'Atlético 2-1 en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Néanmoins, la prestation collective des Merengues a été décevante tout comme celle de Kylian Mbappé. La star française sera attendue au tournant mercredi prochain.

Aucune défaillance n'est tolérée au Real Madrid, même pour les plus grands noms du football mondial. Arrivé l'été dernier, Kylian Mbappé a pu largement le constater. Le capitaine de l'Equipe de France réalise une première saison très satisfaisante avec 27 buts inscrits toutes compétitions confondues. Néanmoins, les critiques à son égard ont été violentes dans les temps faibles. Ce fut le cas cette semaine après deux rencontres sans but contre le Betis en Liga et contre l'Atlético Madrid en Ligue des champions. Un manque d'efficacité mais surtout un manque d'influence dans des parties cruciales pour la saison du Real.

Mbappé devra être fort lors du huitième de finale retour

La presse espagnole s'est déchaînée contre lui au lendemain du huitième de finale aller de C1. La tension aura du mal à retomber avant la manche retour prévue mercredi prochain. Cette pression était d'ailleurs palpable dans l'émission La Tribu sur Radio Marca. Si certains intervenants se sont montrés cléments et tolérants envers Kylian Mbappé, récemment opéré des dents, d'autres ont été moins tendres. C'est le cas du journaliste Jorge Segura. « Il est normal qu'on demande le maximum à Mbappé parce qu'il a déjà montré ce qu'il savait faire », a t-il indiqué.

Le fantôme Mbappé réapparaît, panique à Madrid https://t.co/qtdFydjOs6 — Foot01.com (@Foot01_com) March 5, 2025

Raul Fuentes est encore plus direct que son confrère. Si le Real Madrid sort de la Ligue des champions dans le derby, Kylian Mbappé sera perçu comme le premier responsable de cet échec. « Nous réagissons un peu trop à chaque mauvais match de Mbappé. Si Mbappé ne fait pas un bon match un jour, nous exagérons deux fois plus simplement parce que c'est Mbappé. Le joueur doit un peu halluciner, mais c'est aussi ce qu’exige le Real Madrid. En France, il n'a jamais eu autant de pics ou de creux de forme. Ce n'est pas le Mbappé exubérant de l'équipe de France ou du PSG, c'est évident, mais je continue à dire que l'un des derniers problèmes de Madrid, c'est Mbappé. Il va se réveiller. Si le Real est éliminé mercredi, c'est Mbappé qui va en faire les frais », a t-il prévenu sur les ondes. Peut-être le meilleur moyen de réveiller Kylian Mbappé, souvent à l'aise dos au mur.