Mbappé a trouvé mieux que l'argent du PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé attaque la dernière ligne droite de sa première saison au Real Madrid, et il envoie une véritable déclaration d'amour au club espagnol, expliquant son choix de quitter le PSG pour son club de coeur.

En pleine opération séduction à Madrid, Kylian Mbappé est désormais l’atout offensif numéro 1 du Real, et la grande star que tout un peuple attendait. Ses premiers pas ont été balbutiants, mais son réveil en deuxième partie de saison est impressionnant. La Liga, la Coupe du Roi, la Ligue des Champions, tout reste encore en jeu et cela motive plus que jamais l’attaquant français, qui assure être venu au Real Madrid pour cela.

Dans un entretien avec La Sexta, Kylian Mbappé est ainsi revenu sur sa décision de lâcher le PSG à l’été 2024 pour signer à la Casa Blanca. Un rêve de longue date dont tout le monde était au courant, mais c’est la justification donnée par le buteur du Real qui risque de faire grincer des dents. Alors qu’il était parti pour signer libre dans la capitale espagnole en 2022, il avait finalement prolongé au PSG pour un montant colossal et un salaire sur lequel personne n’avait pu s’aligner.

Mais maintenant qu’il a changé de camp, Kylian Mbappé assure qu’il n’y a pas photo quand on lui demande de choisir entre un gros contrat et la possibilité de réaliser son rêve en rejoignant le Real Madrid. « Ce n’est pas qu’une question d’argent. Il n’a pas été difficile de choisir entre Madrid et l’argent. L’argent est important, bien sûr, mais pour moi, la chose la plus importante est d’être heureux et je savais que je le serais ici », a livré l’international français, certain que son choix de quitter le PSG a été le bon même si beaucoup se demandent pourquoi il ne l’a pas fait plus tôt dans sa carrière si son rêve ultime était de jouer pour la formation merengue.