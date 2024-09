La chute du Real version Mbappé déjà annoncée

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid fait beaucoup parler depuis l'arrivée de Kylian Mbappé cet été. Pour certains fans et observateurs, le mariage entre les deux n'est pas gagné d'avance.

A Madrid, on espère que la saison qui a débuté sera encore meilleure que la précédente. Il faudra donc que les Madrilènes parviennent à remporter la Coupe du Roi, en plus de la Liga et de la Ligue des champions. De quoi mettre une énorme pression sur les joueurs du club, dont un Kylian Mbappé qui a du mal pour le moment à trouver son rythme. Buteur sur penalty ce samedi sur la pelouse de la Real Sociedad, le Français a retrouvé un peu de confiance. Mais pas de quoi mettre de côté les critiques ou doutes le concernant. Et ce n'est pas Carlos Queiroz qui dira le contraire.

Mbappé et le Real Madrid, échec annoncé ?

Lors de quelques mots échangés avec BeIN Sports, l'entraîneur portugais n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Ancelotti a suffisamment d'expérience et de sagesse pour trouver la meilleure solution à temps pour Mbappé. Mais ce n'est pas une première dans le football. Mbappé a besoin de temps, et le Real Madrid aussi. A Madrid, il n'y a pas de temps. C'est la réalité. Mais cela montre la beauté, la fantaisie et la complexité du football où quelque chose qui ne semble pas logique produit les meilleurs résultats. Je dirais, parce que j'ai l'expérience de Madrid, que les meilleures solutions ne produisent pas toujours les meilleurs résultats. Voyons si le choix de l'un des meilleurs joueurs du monde aujourd'hui est une bonne solution pour le football. Il n'y a qu'une seule chose à répondre à cela : ce sont les 90 minutes du match ». A Madrid, rien ne sera pardonné à Mbappé. Surtout lors des grandes échéances. Cela tombe bien, la Ligue des champions démarre dès ce mardi soir pour le Real Madrid avec la réception de Stuttgart. A Mbappé de répondre présent.