Real ‍: Kylian Mbappé a une cible dans le dos

Par Mehdi Lunay

Samedi après-midi, le Real Madrid s'est contenté du nul 1-1 à Osasuna. Un résultat négatif expliqué en partie par l'agressivité extrême des locaux. Kylian Mbappé peut en témoigner.

Après un démarrage difficile, Kylian Mbappé a retrouvé son meilleur niveau au Real Madrid. Une bonne mais aussi une mauvaise nouvelle pour le Français. En effet, il est désormais victime d'un traitement de faveur de la part des équipes adverses. Il y a deux semaines, le capitaine des Bleus avait frôlé la catastrophe à l'Espanyol Barcelone. Il avait été taclé par derrière par Carlos Romero, un défenseur du club catalan. Une intervention violente à hauteur de mollet sanctionnée seulement d'un carton jaune. Cette indulgence arbitrale avait énervé le Real Madrid. Elle a surtout donné des idées aux défenseurs d'Osasuna samedi après-midi.

Kylian Mbappé est ciblé par les défenseurs de Liga

Sur la pelouse de Pampelune, l'attaquant français a été victime d'un très grand nombre de fautes et d'actes d'anti-jeu de la part des défenseurs adverses. Comme le souligne L'Equipe, Jesus Areso et Juan Cruz ont été les plus actifs en la matière. Kylian Mbappé a notamment été « percuté volontairement au départ d'un appel en profondeur » ou il a été « collé au sol avant même qu'il ne puisse démarrer ».

Pour ne rien arranger, l'arbitre du match a été particulièrement laxiste. Les joueurs fautifs ont été avertis très tard dans la partie. Surtout, Kylian Mbappé n'a obtenu que deux fautes sur l'ensemble de la rencontre malgré des gestes d'antijeu parfois grossiers. Si cela ne lui a pas empêché de marquer un but, son 17e de la saison en championnat, cela est annonciateur de semaines difficiles et dangereuses pour lui sur les pelouses espagnoles.