L'affaire Mbappé n'a jamais existé, son avocate se lâche

Par Guillaume Conte

L'abandon de l'affaire de viol et d'agression sexuelle dans laquelle Kylian Mbappé avait été cité par la presse suédoise a provoqué la sortie de l'avocat du joueur du Real Madrid.

Faute d’éléments suivants et en raison également de la décision de la plaignante de ne pas aller plus loin, l’affaire Mbappé est terminée avec l’annonce en ce sens de la procureure de Stockholm ce jeudi. Deux mois après les faits, l’enquête a bien eu lieu, avec tout le sérieux de la police scandinave pour recueillir des témoignages, des images de vidéo-surveillance, retracer la temporalité des faits et même faire des prélèvements dans l’hôtel où a séjourné Mbappé à Stockholm. Mais l’enquête s’arrête là, et l’attaquant français ne devrait donc jamais être appelé par la justice locale pour témoigner sur ces faits, dont il était soupçonné selon la presse suédoise.

Le clan Mbappé accuse la presse suédoise

L’occasion pour le clan Mbappé de contre-attaquer et de rappeler qu’absolument aucune déclaration officielle ne mêlait l’ancien joueur du PSG à cette affaire, malgré les éléments sortis dans la presse. L’avocate du meilleur buteur de l’histoire du club parisien a tenu à remettre les choses au clair, et a même laissé entendre que son client n’avait probablement jamais été soupçonné. « Je maintiens et je réitère qu’à ce stade, il est fort possible, que ce ne soit absolument pas lui qui était concerné par la plainte qui a priori elle existe. La presse suédoise, qui d’ailleurs va certainement continuer pour ne pas tomber dans les oubliettes, s’est quand même permis d’anticiper un certain nombre de choses qui n’étaient ni de loin ni de près dans les propos de Mme la Procureure en Suède », a confié Maitre Marie-Alix Canu-Bernard sur TF1.

Cela fait néanmoins plusieurs semaines que la presse suédoise n’évoque plus cette histoire, si ce n’est pour rappeler que l’enquête stagnait et qu’il n’y avait eu rien de nouveau après des premiers jours plutôt agités une fois la révélation du séjour du Français à Stockholm.