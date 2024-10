Kylian Mbappé cible d'une enquête de la police selon la presse suédoise

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Nouvelle révélation dans la presse suédoise avec l'enquête de la police de Stockholm pour des soupçons de viol et d'agression sexuelle présumés. Kylian Mbappé est soupçonné après son passage en Suède.

De nouveaux éléments sont parvenus de la presse suédoise dans la nuit de lundi à mardi, faisant suite à la présence de Kylian Mbappé dans la capitale scandinave la semaine dernière. Cela a été révélé ce lundi, la police enquête sur le témoignage d’une femme qui a décidé de porter plainte pour une agression sexuelle et un viol qui se seraient déroulés dans l’hôtel où séjournait la star du Real Madrid et de l’équipe de France. Les équipes de l’ancien attaquant du PSG ont très rapidement crié à la « fake news » en assurant que tout cela était une entreprise pour nuire à sa réputation. « Ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enflammer la toile en partant du média suédois Aftonbladet. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable.Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de son image, toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée », avait fait savoir le clan Mbappé alors que la rumeur enflait sur l’enquête de la police suédoise.

La plainte serait contre Kylian Mbappé

FAKE NEWS !!!! ❌❌❌

Ça en devient tellement prévisible, veille d’audience comme par hasard 😉 https://t.co/nQN98mtyzR — Kylian Mbappé (@KMbappe) October 14, 2024

Mais selon les informations du Expressen, grand quotidien suédois, la police enquête bien sur Kylian Mbappé, qui se retrouve « raisonnablement soupçonné » de viol et d’agression sexuelle selon la police suédoise, citée par le quotidien scandinave. L’enquête a débuté ce lundi en s’appuyant sur le témoignage de la victime supposée, qui évoque des faits qui se seraient déroulés dans la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 octobre, soit la deuxième nuit passée par Kylian Mbappé à Stockholm. La victime s’est rendue dans un hôpital de la ville pour faire constater ses blessures et a ensuite été prise en charge par un service de police le samedi 12 octobre. Elle y aurait désigné Kylian Mbappé rapporte Expressen, même si pour le moment la police suédoise a bien rappelé que le footballeur était « raisonnablement soupçonné », ce qui est le plus bas niveau dans une enquête. La police suédoise a débuté son enquête avec des prélèvements sur la victime présumée et dans l’hôtel où ont séjourné Kylian Mbappé et son entourage lors de ces deux nuits à Stockholm.