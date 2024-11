La Bretagne frappée de plein fouet par le « ‍Projet Mbappé ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

La réussite de Kylian Mbappé, parti de rien pour devenir l'un des meilleurs footballeurs au monde, fait forcément rêver. Mais prend aussi des proportions inquiétantes dans le football amateur.

En dépit de campagnes de sensibilisation, de projets éducatifs, d’affiches demandant le respect des autres, et de sanctions exemplaires également, la violence continue de gangréner le football amateur de nos jours. Les exemples sont nombreux chaque week-end, et que ce soit envers les arbitres, entre joueurs ou supporters, le plaisir de tous est parfois gâché par la surexcitation de quelques-uns. Même quand sur le terrain, les choses se passent bien, c’est autour que les problèmes surviennent. En Bretagne, dans le district des Cotes d’Armor, plusieurs dérapages ont eu lieu récemment, avec des propos racistes tenus par des spectateurs, ou des parents qui deviennent agressifs avec les arbitres ou les éducateurs si la tournure des évènements ne les satisfait pas.

Un problème dénoncé par le président du district du « 22 », pour qui les dérives de la société touchent bien évidemment le football, mais c’est surtout le projet Mbappé qui rend fou sur les bords du terrain. Le fait de suivre la carrière de son enfant, de l’entrainer de son côté, et de le pousser à devenir professionnel, comme a pu le faire Wilfried Mbappé avec son fils ainé, nuit clairement à l’épanouissement et la sérénité. « Ce n’est pas aussi présent dans le département qu’ailleurs, mais cela existe de plus en plus. Là aussi, on réfléchit à certaines mesures, comme l’arrêt des récompenses individuelles dans les tournois pour enfants. On peut être plus sévère, notamment sur le terrain, mais en dehors, on ne peut pas faire grand-chose. Le problème va au-delà du foot, c’est sociétal », a livré Maxime Le Bihan, le président du district des Côtes d’Armor, dans Le Télégramme.

Un constat qui ne surprendra personne dans le monde du football amateur, où les éducateurs sont parfois confrontés à des parents aveuglés par le talent supposé de leur enfant, et qui oublient que le football est avant tout un sport et un jeu, et pas un moyen de réaliser par projection la carrière qu’ils n’ont jamais pu faire.