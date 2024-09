Mbappé c'est Benzema, le plan du Real prend forme

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Après de longues années en France, Kylian Mbappé a fait le grand saut cet été en rejoignant le Real Madrid. Dans la capitale espagnole, le champion du monde 2018 est déjà attendu au tournant et même critiqué.

Kylian Mbappé a changé de monde cet été en rejoignant le Real Madrid. Le capitaine de l'équipe de France a par la même occasion réalisé son rêve d'enfant. Mais dans la capitale espagnole, rien ne lui sera donné. Déjà, Mbappé passe sous le feu des critiques pour un début de saison jugé insatisfaisant. Il lui faudra donc de la patience et une grosse force mentale pour répondre aux attentes. Cela passera sans doute par un changement de style. Car Carlo Ancelotti et le staff du Real Madrid attendent des choses bien précises de la part de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Mbappé, un nouveau poste à apprendre ?

En effet, selon des sources rapportées par The Athletic, la comparaison a vite été faite entre Mbappé et Karim Benzema, qui évoluait auparavant au poste de numéro 9. Et les styles sont différents même s'ils pourraient bien finir par se rapprocher. Le crack de 25 ans n'est pas un joueur qui presse haut et Ancelotti le sait. Bien plutôt, l'Italien lui demande de travailler sur sa capacité à remonter le terrain puis à exploiter l'espace. Pour le Real Madrid, Mbappé est un attaquant qui peut prendre la profondeur comme personne d'autre dans le monde du football et qui est capable de se défaire de la défense adverse en marquant en une seule touche avec facilité.

Et tout cela a apparemment été discuté en amont de la venue de Mbappé au Real Madrid, lors des dernières réunions en janvier dernier. A noter que si ses débuts pourraient être meilleurs, la Casa Blanca ne s'inquiète pas plus que cela et se félicite même du comportement en interne de Kylian Mbappé, décrit comme beaucoup plus humble qu'espéré. En plus de très bien parler l'espagnol, il est aussi proche des jeunes joueurs de l'équipe. De quoi se mettre pas mal de monde dans la poche. Idéal pour avoir le soutien nécessaire pour progresser et apprendre son nouveau poste. Car si les fans s'attendent à voir le nouveau Benzema, ils devront prendre leur mal en patience.