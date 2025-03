Kylian Mbappé trouve un nouvel emploi à Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid sera l'un des clubs à suivre en Europe l'été prochain sur le marché des transferts. Le club merengue veut notamment renforcer sa défense centrale.

Le Real Madrid a encore de gros objectifs à remplir en cette fin de saison. Les hommes de Carlo Ancelotti rêvent de remporter une nouvelle fois la Ligue des champions. Kylian Mbappé sera l'un des éléments à suivre du côté du Real Madrid. Le génie français ne manque pas de pression sur les épaules, même s'il répond pour le moment présent. Mbappé ne dirait pas non cependant à la possibilité de voir son équipe se renforcer l'été prochain avec des joueurs de qualité et peut-être mieux adaptés à Madrid. Dans quelques mois, le Real cherchera à se renforcer en défense centrale. David Alaba, très souvent blessé, pourrait quitter le navire. Pour le remplacer, Mbappé a un nom en tête à conseiller à sa direction.

Mbappé valide la venue de Saliba

Selon les informations de Defensa Central, l'ancien attaquant du PSG est en effet très chaud à l'idée de voir venir au Real Madrid un certain William Saliba. Le défenseur d'Arsenal évolue à un très haut niveau depuis quelques mois maintenant et est un proche de Kylian Mbappé. Les Gunners ne braderont pas l'ancien de l'OM et souhaitent un minimum de 75 millions d'euros pour envisager de le laisser partir. Le Real Madrid adore en tout cas son profil et le juge parfaitement compatible avec son projet. Saliba est jeune et déjà bien aguerri au plus haut niveau. C'est aussi une valeur sûre, peu blessée et très rarement décevante. Toujours d'après la même source, le club espagnol est confiant quant à son arrivée l'été prochain. A 23 ans, Saliba sera à un tournant de sa carrière et il peut compter sur un allié de choix dans sa possible venue à Madrid : Mbappé.