Kylian Mbappé rongé par l’angoisse, Madrid tremble

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé espérait profiter de la réception de la modeste équipe d’Osasuna pour se relancer. C’est raté, l’international français n’ayant pas marqué malgré le festival offensif du Real Madrid.

Le cas Kylian Mbappé inquiète l’Equipe de France, mais voilà qu’il commence à tendre aussi le Real Madrid. Absent de la liste de Didier Deschamps pour la deuxième fois consécutive, le capitaine des Bleus traverse la pire période de sa carrière. Après des matchs ratés contre Barcelone et l’AC Milan, Kylian Mbappé comptait toutefois sur la réception d’Osasuna samedi après-midi pour se relancer. Malgré le festival offensif du Real Madrid et de Vinicius, auteur d’un triplé, le capitaine des Bleus n’a pas brillé. Encore une fois, il a semblé emprunté, en manque de confiance et pas du tout en réussite dans ses initiatives.

Un constat qui terrifie la presse espagnole et notamment le Mundo Deportivo, qui évoque dans ses colonnes l’état mental du Bonydnois. « Ses tentatives continuent de ne pas aboutir, il n’a pas de confiance et il joue avec une anxiété visible qui a poussé les supporters du Bernabeu à scander son nom pour gonfler son moral » écrit notamment le média espagnol dans ses colonnes. « Vinicius l’a aussi encouragé » conclut le média, qui confirme donc que le Real Madrid dans son ensemble commence à s’inquiéter de l’état de de Kylian Mbappé, que ce soit physiquement mais aussi mentalement.

Le Real Madrid s'inquiète pour Kylian Mbappé

De son côté, Carlo Ancelotti a volé au secours de son numéro 9 après la victoire de son équipe. « Il a essayé, il a fait de bonnes combinaisons. Comme je l'ai dit, il n'a pas marqué lors des derniers matchs, mais il a toujours été là. Il va sans aucun doute se remettre à marquer. L'important c'est qu'il a participé à l’attaque » a confié l’entraîneur du Real Madrid, qui garde une totale confiance en Kylian Mbappé malgré la période très difficile traversée par l’ancien buteur de l’AS Monaco. En espérant que cette période internationale durant laquelle il ne rejoindra pas l’Equipe de France lui permettra de recharger les batteries et de revenir plus fort afin de terminer l’année 2024 en beauté.