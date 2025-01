Real ‍: Comment Bellingham a présenté Mbappé à ses parents

Dans : Kylian Mbappé.

Par Quentin Mallet

L’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid aurait pu déstabiliser un vestiaire qui tournait bien. Pour autant, le Bondynois s'est mis tout le monde dans sa poche, même Jude Bellingham.

Il y a peu, Neymar a asséné Kylian Mbappé avec des critiques contre son comportement lorsqu’ils évoluaient au Paris Saint-Germain tous les deux. Le Brésilien a affirmé que le meilleur buteur de l’histoire du PSG avait gâché leur relation à cause d’une question d’égo. Des propos qui auraient pu effrayer les supporters du Real Madrid au moment de sa signature libre de tout contrat. Pour autant, Mbappé est actuellement sur un nuage et est désormais reconnu pleinement par ses coéquipiers. S’il y a longtemps eu une sorte de dualité entre lui et Vinícius Júnior, comme si les deux joueurs ne pouvaient pas évoluer ensemble et qu’ils allaient se tirer dans les pattes sur le terrain, force est de constater qu’aujourd’hui, le numéro 9 madrilène a convaincu son monde. Il a même obtenu le respect de Jude Bellingham.

Mbappé, Bellingham en est fan

À en croire des propos rapportés par Defensa Central, Jude Bellingham aurait avoué à son entourage qu’il était particulièrement surpris par Kylian Mbappé. Non pas par le joueur qu’il est, car il n’a déjà plus rien à prouver, mais plutôt par l’homme. Les « mensonges » venus de Paris sur lui ont eu de quoi faire peur le vestiaire madrilène. Le numéro 5 du Real Madrid a confié à ses parents que son coéquipier était « un gars proche, gentil, normal et un phénomène ».

Des propos qui, s’ils sont trouvés par Kylian Mbappé, devraient faire plaisir à l’intéressé. En attendant, les conflits qui étaient annoncés en début de saison, sous prétexte que le Bondynois instaurerait tout de suite sa loi en arrivant au Real Madrid, ne sont plus que des fantasmes du passé.