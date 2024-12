Kylian Mbappé malheureux, ces deux choses qui lui manquent

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Kylian Mbappé a marqué un joli but dimanche contre Getafe (2-0), mais il en faudra plus pour faire oublier ses débuts difficiles au Real Madrid, où l’on s’inquiète du moral d’un joueur qui semble malheureux.

Les débuts sont difficiles pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Loin d’afficher son meilleur niveau, le capitaine de l’Equipe de France a vécu un calvaire en Ligue des Champions sur la pelouse de Liverpool avec un penalty raté et une influence plus faible que jamais sur le jeu de son équipe. Ce week-end face à Getafe, Kylian Mbappé a (un peu) retrouvé le sourire avec un joli but, mais le club merengue en attend plus de sa nouvelle star. Depuis plusieurs semaines, sa santé mentale est évoquée, un sujet majeur pour revoir un grand Mbappé selon Jorge Valdano, ancienne légende du club de la Casa Blanca. « Si un joueur ne sourit pas avec son visage, il ne le fera pas avec ses pieds » a commenté l’ancien attaquant du Real Madrid, âgé de 69 ans.

Mbappé doit retrouver la confiance et le sourire

Le site Real Madrid Exclusivo s’est également penché sur la situation de Kylian Mbappé avec une note d’optimisme. Pour le média pro-Real, il n’est pas impossible de revoir assez vite un grand Mbappé… à condition que ce dernier retrouve deux éléments clés, la confiance et le sourire. « Même si ses performances ont été irrégulières, les bases sont posées. Avec du travail et de la confiance, le Français peut être le leader dont le Real Madrid a besoin pour réaliser de grandes réalisations. Mbappé pourra-t-il retrouver son sourire et avec lui son meilleur football ? Seul le temps le dira. Pour l’instant, les attentes restent élevées » note le média espagnol.

La presse espagnole soutient globalement Kylian Mbappé et espère voir le capitaine de l’Equipe de France au niveau qui était le sien lorsqu’il défendait les couleurs du Paris Saint-Germain. On en est encore loin mais le but face à Getafe est une belle note d’optimisme que le Bondynois devra confirmer dans le mois à venir malgré un calendrier compliqué avec des déplacements à Bilbao, Gérone ou encore Bergame. Pour se confronter à de tels adversaires, l'ancien Monégasque devra être en pleine forme, physiquement mais aussi mentalement. Il se sait attendu, le Real Madrid a maintenant hâte de voir si sa star répondra présent.