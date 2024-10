Kylian Mbappé, le Real Madrid stoppe les privilèges

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Leader incontesté au PSG, Kylian Mbappé ne jouit plus du même statut au Real, où il est associé au futur Ballon d’Or en la personne de Vinicius, lequel a rappelé à tout le monde qui était le patron cette semaine.

Kylian Mbappé a réalisé un bon match mardi soir avec le Real Madrid contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions (5-2). Même s’il n’a pas marqué, l’international français a été directement impliqué sur plusieurs buts du club merengue et notamment sur les deux premiers buts de Rüdiger et de Vinicius. Le Brésilien a néanmoins rappelé à tout le monde au cours de cette soirée qui était la méga-star du club de la Casa Blanca, avec un triplé splendide à quelques jours de la cérémonie du Ballon d’Or, qu'il devrait remporter.

Mbappé n'est plus LA star de l'équipe

Ce match a définitivement fait passer Kylian Mbappé dans une nouvelle catégorie, celle du lieutenant de Vinicius selon Josep Pedrerol. Pour le journaliste d’El Chiringuito, il est clairement acté que le Mbappé star du PSG, auquel tout était accordé, a définitivement disparu au profit d’un joueur qui sera contraint de se sacrifier pour son coéquipier brésilien. Un net changement qu’il va falloir accepter pour le capitaine de l’Equipe de France. « On ne le laisse pas être lui-même. Les buts sont une chose, le leadership en est une autre » a lancé le journaliste avant de comparer le Mbappé du PSG et celui du Real.

« Mbappé était le leader qui portait l'équipe sur son dos (à Paris), les ballons étaient tous pour lui, il jouait où il voulait. Ici celui qui fait ça, qui joue où il veut, c’est Vinicius. Il joue où il veut, il tire les pénaltys quand il veut et les laisse quand il veut. Qu’est-ce que ça veut dire du leadership ? Ici, le seul leader qui choisit où il joue et comment il joue c’est Vinicius » a commenté le journaliste espagnol, convaincu que Kylian Mbappé ne sera jamais la star n°1 au Real Madrid tant que Vinicius sera toujours un joueur de la Casa Blanca. La question est de savoir si dans le temps, l’ancien buteur du PSG acceptera ce statut auquel il n’a jamais été habitué au cours de sa carrière. Ou si à terme, « KM7 » demandera un peu plus de reconnaissance et de privilèges.