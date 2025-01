Personnalité préférée des Français ‍: Mbappé rabaissé comme jamais

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé de moins en moins apprécié en France, c'est désormais vérifié avec le traditionnel sondage des personnalités préférées des Français. L'attaquant qui a quitté le PSG dégringole sévèrement.

En ce début d’année 2025, pour la 36e fois, le Journal du Dimanche a dévoilé le classement préféré des personnalités chez les Français. Il y a un homme qui est au-dessus de tout, c’est le chanteur et co-fondateur des Restos du Coeur, Jean-Jacques Goldman, qui truste cette première place pour la 14e fois. Un paradoxe alors que le chanteur est retraité, très discret sur sa vie privée et absent totalement de la scène ou des plateformes musicales ou des médias.

Griezmann premier footballeur en activité

Mais pour cette année 2024 qui vient de s’achever et marquée par le grand évènement sportif des Jeux Olympiques de Paris, les athlètes ont eu la part belle. Ainsi, Teddy Riner grimpe de la 17e place et se retrouve sur le podium à la 3e place. Léon Marchand fait une entrée remarquée en grimpant à la 5e position grâce à ses records et ses médailles d’or dans le bassin parisien. Egalement médaillé d’or, Antoine Dupont a conquis le coeur des Français, et se retrouve à la 8e place pour celui qui est tout simplement le meilleur joueur de rugby du monde.

Teddy Riner, 3e du Top 50 JDD : «Les Jeux olympiques sont plus forts que tout»



Entretien JDD : https://t.co/6JGv5JUdAG pic.twitter.com/brhHjO8O9b — Le JDD (@leJDD) January 5, 2025

Pour aller chercher des footballeurs, il faut descendre plus bas, et voir le discret Zinedine Zidane occuper la 17e place, soit un classement quasiment inchangé depuis 2023. Malgré sa retraite internationale, Antoine Griezmann reste le joueur de football en activité le plus apprécié par les Tricolores, avec sa 32e place, en légère baisse par rapport à l’an dernier. Un statut changé donc pour « Grizi » qui était l’an dernier derrière un certain Kylian Mbappé. Mais entre sa saison moyenne avec le PSG, son départ gratuit pour le Real Madrid où il est en difficulté et surtout son Euro raté avec les Bleus en plus de son absence aux Jeux Olympiques alors qu’il avait promis de tout faire pour y être, sa cote a brutalement baissé. Le meilleur buteur de l’histoire du club parisien se retrouve 36e, perdant 14 places par rapport à l’an dernier. Une dégringolade dans le coeur des Français qui confirme en tout cas les dernières déclarations de Kylian Mbappé lors de son passage à Clairefontaine à l’automne dernier, quand il se lassait des critiques à son égard et montrait clairement que l’opinion des autres ne pesait pas pour lui.