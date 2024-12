Affaire Mbappé ‍: La Suède s’explique sur la fin de l’enquête

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé ne devrait pas avoir de suite de son séjour en Suède, puisque l'enquête a été stoppée faute d'éléments. La procureure a décidé de s'expliquer sur ce cas.

Après deux mois de silence complet, la justice suédoise a fait savoir que l’enquête pour viol et agression sexuelle, dans laquelle Kylian Mbappé serait présumé suspect selon les journaux scandinaves, a été abandonnée faute de preuve. Jusqu’à présent, le silence régnait à ce sujet, les seuls éléments portés à la connaissance du public étant la plainte déposée par une jeune femme pour deux agressions sexuelles et un viol, qui auraient pu être commis dans des lieux séparés. Des évènements qui ont eu lieu pendant le séjour de l’attaquant français en Suède, notamment dans la soirée du 10 au 11 octobre, où il est allé en boite de nuit à Stockholm avant de revenir à son hôtel. L’enquête est donc désormais terminée et Kylian Mbappé ne sera pas donc pas convoqué ou appelé à témoigner, et les enquêteurs n’ont jamais eu à solliciter l’ancien joueur du PSG.

La plaignante peut faire appel

Mais RMC a cherché à en savoir plus et a obtenu un entretien avec la procureur de Stockholm en charge du dossier afin de savoir si tout était bien terminé. « L’enquête est close parce que j’ai trouvé que les preuves collectées ne sont pas suffisantes pour continuer les investigations, donc j’ai décidé d'arrêter l’enquête préliminaire », a expliqué Marina Chirakova, qui a fait savoir qu’il n’y avait pas lieu de contacter Kylian Mbappé sans la moindre suspicion formelle qu’il était suspect. L’affaire devrait donc en rester là, même si ce n’est pas pour autant que la plaignante a inventé une histoire, tient bien à préciser la représentante du gouvernement chargée de l’enquête. « Il n’y a aucune preuve de mensonge. Les éléments collectés lors de l'enquête ne sont pas suffisants pour continuer l'affaire. C'est la seule raison pour laquelle j’ai décidé de la cesser. C’est la fin de l'affaire mais à l’avenir, il est toujours possible de la rouvrir si une nouvelle preuve forte arrive et peut changer ma décision », a livré Madame Chirakova à RMC. La radio sportive ainsi que l’affaire pourrait être réouverte en cas de nouveaux éléments, ou bien si la plaignante décidait de faire appel de la fermeture de l’enquête.