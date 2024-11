Le PSG a tué Mbappé, il accuse

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Période difficile pour Kylian Mbappé, qui ne parvient pas à trouver ses marques au Real Madrid. Un échec pas si étonnant que ça quand on connait ses habitudes prises au PSG.

Au coeur d’une nouvelle trêve internationale où il est laissé à la disposition du Real Madrid, Kylian Mbappé essaye de se faire petit. Une attitude inhabituelle de la part de l’enfant roi du football français, mais qui fait surtout la Une pour de mauvaises raisons ces derniers temps. Sa performance moribonde à l’Euro, ses derniers matchs ratés avec le PSG, son rendement décevant avec le Real Madrid, la polémique de son voyage en Suède ou sa dernière prise de parole catastrophique à Clairefontaine, cela fait beaucoup pour l’ancien parisien qui n’est clairement plus à 100 % dans sa tête.

Même la machine à gagner qu’est le Real Madrid s’est enrayée, et la présence de Kylian Mbappé semble plus ajouter de la confusion en attaque, qu’être une arme de plus pour Carlo Ancelotti. Cela ne surprend pas Troy Deeney, attaquant légendaire de Watford et qui s’est lâché sur le cas du joueur français. Le consultant de Talk Sport a expliqué que le club merengue avait finalement fait une grosse erreur en recrutant Mbappé.

« J’étais persuadé que, quand ils l’ont recruté, il était la pièce manquante, comme Erling Haaland avec Manchester City. On s’attendait à ce qu’il marque beaucoup de buts et qu’il rende le Real Madrid plus ou moins inarrêtable. Mais en fait, à mon avis, il a fait passer son égo avant son éthique de travail. Etre au PSG lui a donné la liberté de faire ce qu’il veut, et sans besoin de grandes attentes, vu qu’ils allaient toujours être champions. Mais à Madrid, il a le Barça, l’Atlético, la pression d’être champion et de gagner la Ligue des Champions. Et pour le moment, c’est trop lourd pour lui. Sans compter qu’il ne se sent pas comme un vrai avant-centre, et cela lui cause un problème psychologique de jouer à ce poste. Cela ressemble à une grosse erreur de la part du Real Madrid », a résumé Troy Deeney, qui suggère une solution au Real Madrid pour la suite de la saison.

Il faudrait selon lui qu’un avant-centre soit recruté, un joueur capable de travailler pour le collectif comme l’était Joselu, et que Mbappé occupe le poste d’ailier droit, car le côté gauche est déjà utilisé par Vinicius Junior. Une façon d’équilibrer à nouveau les choses et de permettre au Français, si maladroit et mal à l’aise en pointe, de retrouver un peu d’espace et de confiance.