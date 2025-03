Real ‍: Mbappé fait son entrée dans le monde de la musique

Dans : Kylian Mbappé.

Par Quentin Mallet

Après un très long feuilleton de plusieurs années qui a pris fin l’été dernier, Kylian Mbappé a finalement quitté le Paris Saint-Germain pour rejoindre le Real Madrid. Une signature qui est arrivée grâce au monde de la musique ?

L’été 2024 aura été marqué par la signature tant attendue de Kylian Mbappé au Real Madrid. Après de longues années de flottement, de sous-entendus et de non-dits, c’est le maillot blanc vêtu et la main sur le logo madrilène que le Bondynois s’est présenté à ses nouveaux supporters dans un Santiago Bernabéu plein à craquer. Un événement mémorable pour un joueur qui ne laisse personne indifférent. Pas même les acteurs du monde de la musique. Dans une interview accordée à Vanity Fair, Alejandro Sanz, célèbre chanteur et musicien espagnol, a affirmé avoir demandé à Florentino Pérez, avec qui il est entretien des liens étroits, de tout faire pour signer Kylian Mbappé.

Mbappé au Real Madrid, merci la musique

Mbappé au PSG, 2025 aurait été indécent https://t.co/ADGwv74wmz — Foot01.com (@Foot01_com) March 26, 2025

Rien ne montrera jamais que Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid pour d’autres raisons que son envie irrépressible d’en représenter l’emblème. Pour autant, Mundo Deportivo s’amuse de l’entrevue d’Alejandro Sanz, lequel a d’ailleurs affirmé que lors de son dernier échange avec Florentino Pérez, le président madrilène lui a confié la mission d’écrire et de composer une musique à son effigie. Une demande qu’il a rapidement acceptée puisque le projet avance bien. « Florentino m'a demandé d'écrire une chanson pour lui, qui, soit dit en passant, est déjà terminée. Je l'ai écrite avec Carlos Varela, un compositeur cubain que j'admire beaucoup », explique l’artiste espagnol.

Reste désormais à prouver que Kylian Mbappé a signé au Real Madrid grâce à la demande d’Alejandro Sanz. En attendant, on se contentera de retenir que c’était son rêve d’enfant.