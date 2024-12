Affaire Mbappé ‍: Le coup de gueule de Pierre Ménès

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

L'enquête à l'encontre de Kylian Mbappé est officiellement close en Suède. Mais l'acharnement dont le buteur français a été victime révolte Pierre Ménès.

Au micro de Clique il y a quelques jours, Kylian Mbappé confiait sa sérénité la plus totale, malgré les accusations dont il a été la cible en Suède après son escapade à Stockholm. Accusé de viol par une femme qu’il ne connait pas selon lui, l’avant-centre du Real Madrid ne craint plus rien. En effet, la justice suédoise a officialisé jeudi matin la fermeture de l’enquête le concernant, faute de preuves suffisantes. Une excellente nouvelle pour le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, qui va pouvoir se concentrer de nouveau à 100% sur le rectangle vert. Mais sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a confié que Kylian Mbappé pourrait avoir des séquelles de cette histoire. Car pour l’ancien journaliste de Canal+, on ne ressort pas indemne de telles accusations, même après avoir été innocenté.

De plus, le chroniqueur s’est dit révolté par le tribunal publique des réseaux sociaux, qui a trop vite condamné Kylian Mbappé dès lors que les informations de la presse suédoise ont été publiées, sans que l’on connaisse vraiment les tenants et les aboutissants de cette affaire. « L’affaire du viol de Stockholm est classée, faute de preuves suffisantes. Ce qui veut dire que la suspicion assez folle qui avait touché Kylian Mbappé tombe à l’eau. Dès que l’affaire était sortie, pour beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, ça y est Kylian Mbappé était un violeur sans autre forme d’enquête, d’informations alors que la justice suédoise a toujours été extrêmement claire. C’est surtout la presse suédoise et notamment les tabloïds qui se sont emparés du truc en disant que Mbappé était suspecté, car ils n’ont pas employé le conditionnel » a regretté Pierre Ménès avant de poursuivre.

Pierre Ménès vole au secours de Kylian Mbappé

« Mais il n’a jamais été contacté par qui que ce soit de la part de la justice suédoise. Cette mésaventure, il en est un peu responsable car personne ne lui a demandé d’aller faire la teuf en Suède avec des nanas triés sur le volet, ce qui en soit, peut être considéré comme un peu choquant. Mais tellement de footballeurs font ça depuis tellement d’années… La justice médiatique l’a condamné dès que l’information est sortie. Je ne peux pas imaginer que cette histoire ne lui est pas fait du mal et ne l’est pas perturbé parce que quand tu n’as rien fais, tu te demande ce qui peut te tomber sur la tronche. Quelqu’un de la notoriété et de la fortune de Mbappé peut être mouillé dans une histoire où il n’a absolument rien fait » a analysé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. Kylian Mbappé va en tout cas pouvoir tourner la page de cette histoire et c’est bien le plus important à présent.