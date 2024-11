Mbappé aux anges, la blessure de Vinicius fait son bonheur

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Confronté à la blessure de Vinicius pendant les prochaines semaines, le Real Madrid va devoir s’appuyer sur Kylian Mbappé en tant qu’atout offensif numéro un. Une situation dont l’ancien Parisien pourrait tirer profit.

En crise de confiance, Kylian Mbappé a retrouvé le moral dimanche sur la pelouse de Leganès. Aligné dans une position d’attaquant gauche pour la première fois de la saison, l’international français a guidé le Real Madrid vers la victoire en ouvrant le score (0-3). Dans l’ensemble, son match n’a pas totalement convaincu la presse espagnole, qui attend toujours plus de l’ex-attaquant du PSG. Mais il y a du mieux pour Kylian Mbappé, dont le retour au top est imminent, c’est tout du moins ce que Carlo Ancelotti espère. Le coach italien croise les doigts car désormais, le capitaine des Bleus est son atout offensif numéro un après la blessure de Vinicius, touché à la cuisse et absent au moins pour les trois prochaines semaines.

Mbappé a une occasion en or sans Vinicius

Un forfait qui pourrait faire les affaires de Kylian Mbappé car désormais, la question de l’alternance pour le poste d’ailier gauche ne va plus se poser. « Ça va lui être bénéfique parce qu'il va retrouver sa vraie place, là où il a toujours été habitué à jouer. Jusqu'à maintenant, cette position était réservée à Vinicius, mais la préférence doit être donnée à Mbappé, qui n'est pas un avant-centre. Pour qu'il retrouve son meilleur niveau, il faut qu'il se sente à l'aise, libre, et on a vu contre Leganés que c'était à gauche » assure dans les colonnes de L’Equipe l’ex-international espagnol Alfonso Pérez, avant de conclure.

« L'option tactique choisie par Ancelotti, avec Vinicius dans l'axe, lui a été profitable autant qu'à l'équipe. Le Real était plus équilibré, plus fluide dans la circulation et bien meilleur dans le jeu » estime l’ancien buteur du Real Madrid. Selon lui, l’absence de Vinicius Junior pourrait donc être extrêmement bénéfique à Kylian Mbappé, qui aura entre quatre et six matchs à jouer sans l’international brésilien et donc probablement au poste d’ailier gauche. Une occasion en or de briller et de définitivement s’imposer dans ce rôle d’ailier, ce qui obligerait Carlo Ancelotti à aligner « Vini » dans l’axe à son retour. Les prochains tests s’annoncent corsés pour Kylian Mbappé avec des matchs contre Liverpool, Bilbao, Gérone ou encore l’Atalanta dans le mois à venir.