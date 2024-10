Kylian Mbappé, la question qui met le feu au PSG

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne fait plus peur en Ligue des Champions et l'absence de Kylian Mbappé est évoquée pour expliquer cela. La réponse de Marquinhos à ce sujet pourrait ne pas plaire.

26 tirs, 14 corners, 61 % de possession, mais un seul but marqué. Tel est le bilan chiffré du PSG pour son match nul 1-1 face au PSV Eindhoven. Malgré une domination évidente, Paris n’a pas su concrétiser sa supériorité. Les regards peuvent se tourner vers Bradley Barcola, Kang-In Lee et Ousmane Dembélé pour leur manque de clairvoyance et d’efficacité, mais il est évident que le PSG manque d’un finisseur. Résultat, Marquinhos a été interrogé sur l’explication à donner sur ce résultat négatif des Parisiens, et les deux seuls petits buts marqués depuis le début de la compétition, ce qui est bien faible pour un candidat au dernier carré. Pour le capitaine du PSG, impossible de ne pas évoquer le fait que la saison dernière, le champion de France avait un attaquant de classe mondiale pour finir les actions en la personne de Kylian Mbappé, et que cette année personne ne l’a remplacé.

Même si le défenseur central a pris des pincettes et a assuré que cela pouvait se régler à force de travail, le pavé a été jeté dans la mare. « Je pense que la finition est ce qui nous a le plus manqué. On a réussi à créer des occasions, en Ligue des champions, on sait que la finition est importante. Eux, ils ont réussi à marquer, on a dû courir après le score ensuite, ça a changé beaucoup de choses. Le PSG sans Mbappé ? Je pense que si on prend les statistiques, on a plus marqué que l'an dernier. L'an dernier, on avait un grand numéro 9. Quand un grand joueur s'en va, les gens se focalisent sur ça. C'est important de concrétiser, on a des grands joueurs qui peuvent marquer des buts. Aujourd'hui, ça a un peu plus manqué. C'est à travailler à l'entraînement, dans nos têtes », a livré sur Canal+ Marquinhos, pour qui le départ de Kylian Mbappé ne doit pas être une excuse, même s’il est vrai que cela change beaucoup de choses. Surtout que Luis Enrique s’est radicalement opposé au recrutement d’un joueur à son poste. Il n’est toutefois pas certain que l’entraîneur espagnol apprécie de voir ce problème être mis sur le devant de la scène de cette façon.