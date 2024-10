Affaire Mbappé ‍: Son avocate débarque au 20 heures de TF1

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Guyot

Kylian Mbappé est au coeur de l’actualité footballistique et surtout judiciaire ces dernières heures. Alors que son litige avec le Paris Saint-Germain est toujours en cours, son avocate a réagi à la plainte pour un supposé viol qui viserait la star selon la presse suédoise.

Kylian Mbappé a l’habitude de faire parler de lui mais ces dernières heures, ce n’est pas forcément en bien. L’attaquant français, toujours en litige avec son ancien employeur du Paris Saint-Germain à qui il réclame 55 millions d’euros, est dans la tourmente depuis sa virée nocturne à Stockholm jeudi soir pendant le match de l’Equipe de France contre Israël en Ligue des Nations. Ces dernières heures, une plainte aurait été déposée à l’encontre du joueur de 25 ans pour une supposée affaire de viol et d'agression sexuelle. Une information qui n’a pas manqué de faire réagir en France. Si le principal intéressé a réfuté sur les réseaux sociaux la véracité de l’information, une enquête a été ouverte par les autorités suédoises dans la foulée. Son avocate a pris la parole pour la première fois et a incité les médias à faire preuve de prudence alors que la commission paritaire des recours de la LFP ne s'était pas encore réunie pour faire le point sur le litige entre le PSG et Mbappé.

L'avocate de Mbappé va parler au JT de TF1 ce mardi

L'avocate de Kylian Mbappe vient de quitter la LFP. Elle s'est une fois de plus refusée à tout commentaire concernant la Suède.



Le délibéré, en appel concernant le litige Mbappe//PSG de 55 millions d'euros, est attendu le 25 octobre.@franceinfo pic.twitter.com/ZODVHKnJ3N — Julien Froment (@JulienFroment) October 15, 2024

Présente à Paris pour défendre son client dans l’affaire qui l’oppose au PSG, Maître Delphine Verheyde a été interrogée par une horde de journalistes en marge de la commission paritaire des recours de la LFP au sujet de l’affaire de viol à laquelle Mbappé a donc été lié ces dernières heures : «La plainte en Suède ? Je n’en sais absolument rien. L’actualité ici, ce n’était pas ça. Ici, c’était bien un appel d’une décision de première instance. L’ambiance était très bonne. A priori, on débat sur un dossier, il y a une commission compétente qui va prendre une décision. Je vous remercie et à tout à l'heure. La dernière information c'est tout à l'heure parce que la commission n'a pas encore eu lieu. Merci et à tout à l'heure, c'est ça l'information du jour. Ne vous laissez pas divertir», a-t-elle conclu. Dans le clan Mbappé, le silence est pour l’instant de mise en attendant les résultats de l’enquête dans le nord de l’Europe. Les prochaines heures risquent d’être agitées, d'autant que Kylian Mbappé, via une de ses avocates, Maître Marie-Alix Calu Bernard, apportera sa version des faits dans le journal de TF1 selon RMC.