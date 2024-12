Affaire Mbappé ‍: « ‍Tout était dégoûtant ‍», la plaignante vide son sac

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Visé par une enquête pour viol et agression sexuelle à Stockholm, Kylian Mbappé a été mis hors de cause par la justice. Mais la presse suédoise continue de creuser et a révélé l’audition de la plaignante.

Interrogé à ce sujet par Canal+ la semaine dernière, Kylian Mbappé a nié en bloc les accusations dont il est la cible depuis plusieurs jours. Visé par une plainte pour viol et agression sexuelle lors d’une soirée à Stockholm en octobre dernier, l’attaquant du Real Madrid a officiellement été mis hors de cause par la justice suédoise jeudi. Faute de preuves suffisantes, les autorités ont décidé d’abandonner les charges et les investigations à l’encontre de Kylian Mbappé. Une excellente nouvelle qui n’a cependant pas fait abandonner la presse suédoise, à la recherche du scoop et des révélations les plus croustillantes possibles. C’est ainsi que le journal suédois Expressen révèle l’audition de la plaignante sur la fameuse soirée du 9 octobre.

Affaire Mbappé : Le coup de gueule de Pierre Ménès https://t.co/tKhkfinQBs — Foot01.com (@Foot01_com) December 13, 2024

La plaignante d’une vingtaine d’années ferait partie d’un groupe d’une vingtaine de femmes invitées à cet évènement spécial dans la boite de nuit privatisée par Kylian Mbappé. Les femmes étaient au courant qu’une star mondiale serait présente, mais l’identité du joueur madrilène n’avait pas fuité. « Heureux » et « détendu » durant la soirée selon les témoignages, Kylian Mbappé a multiplié les activités : danse, ping-pong, la soirée battait son plein alors que Nordi Mukiele était également de la partie. La suite est moins drôle. La presse suédoise révèle que six femmes ont été triées sur le volet par l’entourage du joueur merengue afin de poursuivre la soirée dans la suite de Kylian Mbappé à l’hôtel Bank.

Parmi les femmes, la plaignante bien sûr. Dans son audition à police, la jeune femme avoue avoir dansé avec l’ancien buteur du Paris Saint-Germain avant de l’embrasser de manière consentie. Mais quelques minutes plus tard, elle se serait retrouvée seule avec l’ancien Monégasque aux toilettes. Le récit est extrêmement détaillé et bien sûr doit être pris avec des pincettes. Mais la plaignante aurait signifié à Kylian Mbappé son refus d’aller d’avoir une relation sexuelle consentie.

L'entourage de Kylian Mbappé mis en cause

L’incident aurait duré quelques minutes, et Mbappé aurait ensuite quitté la pièce. C’est cet instant qui a fait l’objet d’une plainte. « J'ai trouvé ça tellement dégoûtant, je me suis sentie dégoûtée et tout était dégoûtant. Je n'ai pas pu me retenir, j'ai commencé à pleurer et j'avais besoin de me défouler » aurait par ailleurs lâché la plaignante à la police, sans que la presse suédoise ne donne en revanche plus de détails. « On pouvait voir qu'ils étaient sur toutes les filles et qu'ils n'avaient pas beaucoup de respect pour elles » indique par ailleurs un témoin de la soirée au sujet de l’entourage d’un Kylian Mbappé qui n’a définitivement pas fini d’entendre parler de cette soirée du 9 octobre en Suède, où il n’est pas prêt de remettre les pieds.