Kylian Mbappé fait un gros calin au Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé n'a pas vraiment réussi les débuts espérés avec le Real Madrid. Mais l'ancien attaquant du PSG n'a pas dit son dernier mot et compte bien calmer ses détracteurs en 2025.

Le Real Madrid a placé de grands espoirs en Kylian Mbappé. L'attaquant de l'équipe de France a de son côté réalisé son rêve en signant avec le club merengue. Mais arriver dans une telle institution n'est pas forcément facile à gérer. Mbappé éprouve d'ailleurs pas mal de difficultés en Espagne mais n'est pas abattu pour autant. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain ne panique pas du tout et a même fait une promesse assez énorme ces dernières heures aux supporters du Real Madrid.

Mbappé en a encore sous le pied, le Real Madrid est prévenu

Selon les informations de Marca, Kylian Mbappé a en effet indiqué qu'il allait remettre les pendules à l'heure et calmer ses détracteurs lors de la seconde partie de saison. « Personne ne regrettera ma signature », a-t-il notamment balancé à Florentino Pérez lors d'un entretien il y a deux semaines. Sur sa lancée, Mbappé a aussi avoué que ses deux penalties manqués consécutivement (Liverpool et Bilbao) lui ont fait un électrochoc : « Je sais que j'en ai beaucoup plus dans les jambes. Le match à Bilbao m'a fait du bien. J'ai touché le fond. Je veux gagner des titres en 2025 ». Depuis son arrivée au Real Madrid, Mbappé a planté à 14 reprises. Pas mal d'un point de vue statistiques, même si le rendu est parfois bien en-dessous de ce qu'il peut faire. En 2025, les défis ne manqueront pas, avec des titres à aller chercher en Liga et en Ligue des champions. Mais pour le moment, le Real Madrid n'est pas franchement convaincant dans les deux compétitions. A Mbappé de faire parler la poudre et tenir sa promesse.