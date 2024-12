Mbappé écrase Cristiano Ronaldo, il bluffe Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Après plusieurs semaines difficiles durant lesquelles la presse ne l'a pas épargné, Kylian Mbappé a marqué plusieurs buts décisifs. De quoi améliorer le bilan de ses six premiers mois au Real Madrid même si dans les chiffres il n'y a pas d'urgence.

Il y a près d'un mois, Kylian Mbappé vivait un cauchemar à Liverpool. Le Real Madrid était balayé 2-0 par les Reds et le Français avait été fantomatique, loupant même un penalty. L'ancien parisien était alors massacré par la presse espagnole et même européenne. Cet échec l'a fait réagir puisque ses dernières sorties ont été bien meilleures. Mbappé a guidé les Merengue vers un important succès à l'Atalanta Bergame, ouvrant le score avec une rapidité d'exécution phénoménale dans le geste. Mercredi soir, il a contribué au succès du Real sur Pachuca en Coupe Intercontinentale avec un but et une passe décisive. De quoi limiter la casse au moment de conclure ses 6 premiers mois à Madrid ?

Mbappé aussi efficace que CR7 au même stade

Sur le plan statistique, la catastrophe n'en était pas vraiment une pour Kylian Mbappé. Bien qu'emprunté sur le terrain à la pointe de l'attaque madrilène, le Français a su être efficace devant les buts adverses. Il en est à 13 buts en 23 matchs toutes compétitions confondues. Si l'on s'en réfère à L'Equipe, le gamin de Bondy n'a rien à envier à Cristiano Ronaldo au même stade de leur carrière au Real.

Carlo Ancelotti optimiste à propos de la saison de Kylian Mbappé au Real Madrid > https://t.co/O7wEDRQrv3 pic.twitter.com/OF8B8lPgTC — L'ÉQUIPE (@lequipe) December 21, 2024

En effet, lors de sa première saison à Madrid en 2009-2010, la star portugaise en était aussi à 13 buts au moment de finir l'année civile. Kylian Mbappé peut même dépasser CR7 ce dimanche lors de la réception de Séville en Liga. Un voire plusieurs buts rassureront les supporters et calmeront un peu plus une presse intransigeante avec lui depuis son transfert l'été dernier.