Le Mbappé du PSG est de retour au Real Madrid

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Buteur contre Gérone et l’Atalanta Bergame avant sa blessure, Kylian Mbappé a retrouvé le chemin des filets dès son retour en inscrivant le premier but lors de la victoire du Real Madrid contre Pachuca cette semaine.

Très critiqué depuis son arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé a pourtant des statistiques honorables dans la capitale espagnole avec 13 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais en dépit des chiffres, l’international français ne semblait pas dans son assiette depuis le début de la saison, une impression qui a évolué au cours des dernières semaines. Face à Gérone ou encore l’Atalanta Bergame, l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain a semblé retrouver des jambes.

Un retour au top qui s’est confirmé contre la modeste équipe mexicaine de Pachuca en finale de la Coupe Intercontinentale cette semaine. Leader de l’attaque du Real Madrid dimanche contre le FC Séville en raison de la suspension de Vinicius, Kylian Mbappé est enfin à son meilleur niveau selon son entraîneur Carlo Ancelotti, lequel s’est félicité en conférence de presse de la montée en puissance du capitaine de l’Equipe de France.

Mbappé prime est enfin arrivé au Real

« D’après ce que j’ai vu, ils combinent bien et s’adaptent à chacun (Rodrygo, Vinicius Jr, Mbappé). La vérité, c’est que je ne demande pas à Mbappé d’être aussi impliqué dans le jeu, sa principale caractéristique est de finir, et c’est ce que nous lui demandons. Sa période d’adaptation est terminée, et il montre déjà une meilleure version. Il peut encore progresser, mais il est très heureux d’être ici » s’est réjoui Carlo Ancelotti, qui attendait depuis de longues semaines de voir Kylian Mbappé à son meilleur niveau et qui retrouve peu à peu le joueur qu’il a pu observer lorsqu’il brillait au Paris Saint-Germain. Un retour de Mbappé au top qui change tout pour le Real Madrid, qui peut de nouveau se mettre à rêver si la star française conserve ce niveau de jeu.