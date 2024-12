Real ‍: Mbappé est inutile, Bellingham n'en peut plus

Dans : Kylian Mbappé.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a fait le choix fort l'été dernier de rajouter une star à son effectif, à savoir Kylian Mbappé. Et l'ajout d'un tel joueur n'est pas forcément évident à gérer pour un vestiaire.

Le Real Madrid vit une saison compliquée pour le moment. Les résultats ne sont pas du tout au rendez-vous en Ligue des champions et en Liga, les Madrilènes font preuve d'une irrégularité troublante. Depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, le collectif merengue a plus de mal à répondre, alors qu'il était très efficace la saison passée. Carlo Ancelotti a encore pas mal de travail devant lui avant de pouvoir tirer le meilleur de ses troupes. Il pourra faire quelques réajustements cet hiver lors du marché des transferts. Mais ce qui semble le plus urgent à faire, c'est faire en sorte que toutes les stars puissent cohabiter ensemble. Et selon les informations de Don Balon, la relation entre Kylian Mbappé et Jude Bellingham se détériore de jour en jour.

Mbappé, Bellingham est agacé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Le média indique en effet que l'Anglais n'est pas des plus ravis de l'arrivée récente de Kylian Mbappé. Il considère même la venue du Français comme inutile et ayant dégradé la bonne tenue du collectif. D'autant que la saison passée, Jude Bellingham avait une place de choix au Real Madrid et empilait les buts. Les Merengue sont notamment passés d'un 4-4-2 à un 4-3-3, qui oblige l'ancien de Dortmund à plus de rigueur tactique, se projetant moins vers l'avant. On a d'ailleurs vu Jude Bellingham s'agacer rapidement lors des dernières sorties du Real Madrid, dont une fois contre Kylian Mbappé qui avait préféré jouer un coup tout seul. Aux champions d'Europe en titre de faire désormais attention à la gestion des egos dans le vestiaire. Car les succès dépendent de petits détails et force est de constater que la Casa Blanca traverse une grosse période de turbulences.