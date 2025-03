Kylian Mbappé ‍: « ‍Je donne mon opinion avec mes valeurs ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

En grande forme avec le Real Madrid, Kylian Mbappé se sent totalement épanoui dans la capitale espagnole. L’attaquant français savoure la réalisation de son rêve après son arrivée l’été dernier en provenance du Paris Saint-Germain.

Coup franc direct ou pas ? Depuis le doublé de Kylian Mbappé face à Leganés (3-2) samedi, beaucoup se demandent si le deuxième but du Français peut être considéré comme un coup de pied arrêté. La réponse n’a sûrement pas une grande importance pour l'attaquant du Real Madrid qui faisait l’objet de débats beaucoup plus négatifs il y a encore quelques mois. Après ses débuts compliqués, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain s’est mis tout le monde dans la poche et peut enfin savourer sa nouvelle vie. Ou plutôt son rêve d’enfant.

Mbappé en plein rêve

« La seule chose que je voulais, c'est jouer ici au Bernabéu, avec ce maillot, avec tous les gens qui scandent mon nom, marquer des buts et être heureux, a confié le Bondynois à La Sexta. J'ai commencé en tant que fan de Zizou et des Galactiques. C'est le meilleur club au monde et il possède une aura que les autres n'ont pas. Mes parents ont fait beaucoup de choses pour moi pendant tout ce temps, ils ont été très importants dans mon parcours jusqu'ici. J'avais ce rêve qui est ensuite devenu un objectif et qui est maintenant une réalité. Je veux gagner la Liga, la Ligue des Champions et tout ce qui est possible avec le Real Madrid. »

« Je suis un homme normal avant d'être un footballeur. Je suis quelqu'un qui vit sa vie, qui voit ce qui se passe, à qui des choses plaisent, à qui des choses font de la peine, énervent… Au final je donne mon opinion avec mes valeurs, celles que je pense bonnes pour moi et pour le monde. Cela se voit sur mon visage quand je suis heureux et je suis heureux en ce moment, très heureux », a insisté Kylian Mbappé, en route pour marquer l’histoire de son club de cœur.