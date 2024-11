Kylian Mbappé, la grosse confidence de Canal+

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'absence de Kylian Mbappé pour les deux matchs de l'équipe de France contre Israël jeudi et l'Italie continue de faire du bruit. Bertrand Latour a quelques petites infos.

Un mois après sa virée en Suède, Kylian Mbappé restera probablement au chaud du côté de Madrid pendant que ses coéquipiers internationaux français joueront, eux, deux matchs de Ligue des Nations contre Israël et l'Italie. Didier Deschamps a en effet annoncé qu'il n'avait pas retenu l'attaquant du Real Madrid pour ces deux dernières rencontres de 2024 pour l'équipe de France. Tout cela dans un climat que l'on sent légèrement tendu entre le sélectionneur national et son capitaine. Mais dans le Canal Football Club, Bertrand Latour a révélé que dans un premier temps, Kylian Mbappé ne souhaitait pas participer à ce rassemblement de l'équipe de France pour les deux ultimes rencontres de l'année, avant finalement de se raviser et de faire savoir qu'il était disponible.

Mbappé ne voulait pas venir, avant de changer d'avis

« En septembre, Kylian Mbappé ne voulait pas venir, mais il est venu sans être là. En octobre, il est allé à Stockholm alors qu’il n’était pas blessé, et en novembre jusqu’au début de semaine, il ne voulait pas venir. De ce que je sais, il s’est laissé convaincre, on lui a retourné le cerveau pour qu’il vienne, et à la fin, on se retrouve avec Kylian qui n’est pas là. Pourquoi je n’en sais rien, mais la seule chose que j’ai comprise c’est qu’il y a un malaise avec l’équipe de France actuellement. Le malaise est manifeste parce que même Didier Deschamps ne répond pas à la question du brassard. Si maintenant Mbappé n’a plus le niveau sportif pour être chez les Bleus ou n’est plus le capitaine des Bleus, c’est qu’il y a un problème », a expliqué, dans l'émission phare de Canal+, Bertrand Latour au sujet de cette nouvelle absence de Kylian Mbappé chez les Bleus.

Mbappé absent, qui sera capitaine des Bleus ?

On devrait rapidement en savoir plus, puisque Didier Deschamps devra probablement répondre à des questions sur ce thème à l'occasion du rassemblement à Clairefontaine qui débute ce lundi. Déjà, le sélectionneur national annoncera probablement qui sera le nouveau capitaine de l'équipe au France, au moins provisoirement, puisqu'Aurélien Tchouaméni, qui avait pris ce rôle en octobre dernier, a été expulsé contre la Belgique et sera suspendu.