Kylian Mbappé est détruit, il tombe « ‍très très bas ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Encore écarté de l'Equipe de France, Kylian Mbappé n'a pas retrouvé le sourire à Madrid. L'attaquant français a été très moyen contre Osasuna, ne marquant aucun but dans le succès 4-0 du Real. Il semble plus que jamais au fond du trou.

Cela fait trois mois que Kylian Mbappé est arrivé au Real Madrid et il ne semble pas avoir encore décollé. Le Français enchaîne les prestations moyennes avec une efficacité devant les buts plus que médiocre. Ce fut à nouveau le cas samedi après-midi malgré un contexte plutôt favorable. Le Real Madrid a écrasé Osasuna 4-0 avec un triplé de Vinicius Jr. Néanmoins, Mbappé n'a pas su être décisif. Il a pourtant pu finir le match à gauche de l'attaque madrilène, son côté préférentiel, mais cela n'a rien changé. L'attaquant français est en crise de performance et surtout de confiance.

Mbappé respire la tristesse

Tous les observateurs, français comme espagnols, ont été frappés par l'attitude de Kylian Mbappé samedi. Si conquérant et enthousiaste dans un passé récent, le capitaine des Bleus a paru découragé sur la pelouse de Bernabeu. Critique féroce sur RMC, y compris envers Kylian Mbappé, Walid Acherchour était plus sobre après le match. Le consultant de DAZN a avoué être peiné par la situation de Mbappé, livrant un discours très pessimiste.

🗣️"Il m'a fait de la peine footballistiquement. Dans le body language je le trouve très marqué. Quand on compare sa performance à celle de Vinicius, ça fait mal aux yeux. Aujourd'hui, il est dans le trou"@walidacherchour revient sur le match de Mbappé face à Osasuna (4-0). pic.twitter.com/sjGcwfpl6j — After Foot RMC (@AfterRMC) November 9, 2024

« Qu’est-ce que tu veux dire sur Mbappé ? Je pense que ça fait l’unanimité maintenant. On voit ce qu’il se passe, il est perdu, il est noyé. Autant sur les 60 premières minutes, tout n’est pas à jeter loin de là. Autant les 20 dernières minutes, quand il y a 4-0, que Vinicius et Bellingham sortent, qu’il joue à gauche comme tout le monde le désire pour qu’il retrouve ses aptitudes, là ouais il m’a fait de la peine footballistiquement. Je pensais qu’il était sur une phase descendante mais là il est en train de tomber très très bas et même dans l’expression du visage, dans le body language, je le trouve parfois très très marqué. Quand on compare la performance de Vinicius et celle de Mbappé, elle fait mal aux yeux », a t-il lâché dans l'After Foot. Un sinistre constat avec une lueur d'espoir quand même : sans match international à jouer, Kylian Mbappé a deux semaines pour se ressourcer et retrouver son football.