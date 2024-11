Daniel Riolo sur Kylian Mbappé, « ‍ce sont eux qui ont déconné ‍»

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Daniel Riolo s'est confié sur un sujet qui lui tient à coeur, la situation de Kylian Mbappé qui ne s'est pas remis de son conflit ouvert avec le PSG.

C’est le grand sujet du moment en ce qui concerne Kylian Mbappé. Plus personne ne parle de ses buts comme celui du week-end dernier contre Leganes, ou de ses performances, ou même de son transfert. Tout le monde est focalisé sur le langage de son corps, son regard perdu, ses occasions manquées qui en découlent et le fait qu’il n’arrive clairement pas à se mettre dans le bon sens depuis plusieurs mois désormais. La fin de saison au PSG, l’Euro catastrophique et les premiers pas compliqués au Real Madrid forment un ensemble où non pas le joueur, mais l’homme, est fragilisé. Rien d’étonnant pour Daniel Riolo, qui avait dénoncé depuis plus d’un an le virage pris par Kylian Mbappé, qui s’est mis à plus sortir, à être en froid avec son club et à perdre ses sensations, son insouciance.

On peut gagner 30 ME par an et être dépressif

Interrogé par Le Figaro, Daniel Riolo s’est confié sur l’état de santé mentale de Kylian Mbappé, et sur le fait que selon lui, le PSG a réussi à le détruire dans sa dernière saison, avec sa mise à l’écart, les tensions sur son salaire, la pression et la relégation sur le banc de touche. « Il n’est pas loin d’un état dépressif. L’année qu’il passe au PSG. Compliquée, très compliquée. Quand tu n’es pas bien dans ta tête, quand le club t’emmerde car il ne veut plus te faire jouer, quand ça frise le harcèlement, quand tu commences à sortir. Tout ça existe, même quand tu gagnes 30 millions par an, j’imagine que tu es encore un peu homme, et que tu n’es pas qu’un robot et que des choses finissent par t’atteindre », a souligné Daniel Riolo, qui ne veut pas que le grand public croit que les stars très bien payées ne peuvent pas avoir d’état d’âme.

Et dans le cas de Mbappé, c’est vraiment la relation avec le PSG la saison dernière qui a atteint l’attaquant français. Et le consultant de RMC d’assumer son soutien à l’ancien monégasque dans sa guerre judiciaire avec Paris, qui a tous les torts selon lui. « Sur les dossiers tendus autour de Kylian, je pense que j’ai juste été la voix de la raison. Mbappé était parfaitement dans son droit en terme de contrat, et ceux qui ont déconné et qui ont fait n’importe quoi, ce sont les dirigeants du PSG. Je n’ai pas défendu Mbappé, j’ai juste dit qu’il n’allait pas partir (être vendu) et qu’il allait faire sa dernière année de contrat et ça va mal se passer. Et ça s’est mal passé », a livré l’intervenant de l’After Foot, pour qui tout était tellement prévisible qu’il ne comprend pas que Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du PSG n’aient rien vu venir.