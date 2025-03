Kylian Mbappé arrive totalement cramé en France

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Kylian Mbappé sera le capitaine de l'équipe de France pour les deux matchs que les Bleus joueront contre la Croatie les 20 et 23 mars. Mais en Espagne, on espère que l'attaquant du Real Madrid aura tout de même du temps pour souffler.

Le Real Madrid a réussi une bonne semaine, puisque le club de Florentino Perez s'est qualifié en Ligue des champions, après un match très intense contre l'Atlético de Madrid, puis s'est imposé à Villarreal, où les Merengue n'ont pas toujours été victorieux ces dernières saisons. Moralement, Kylian Mbappé va arriver reboosté à Clairefontaine, mais le quotidien Marca tire le signal d'alarme concernant la forme physique du champion du monde 2018. En effet, relayant les images de Movistar Plus qui diffusait le match entre Villarreal et le Real Madrid, le quotidien sportif montre Kylian Mbappé lançant un « Je suis mort.. » en quittant la pelouse samedi soir. L'attaquant français du Real ne le cache pas, l'enchaînement des matchs a été très dur à encaisser, Madrid ayant disputé trois rencontres en une semaine.

"Estoy muerto...".

El Real Madrid acabó exhausto en La Cerámica.#DeportePlus pic.twitter.com/IcxVMNYTDO — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) March 16, 2025

Même si le premier match contre la Croatie est programmé ce jeudi, ce qui va laisser un peu de temps à Kylian Mbappé pour récupérer un peu, l'attaquant de 26 ans est, comme ses coéquipiers madrilènes, sur les rotules. Au point que le dauphin du Barça en Liga a prévenu qu'il était hors de question que ce genre de calendrier se répète et pour cela, le Real Madrid va tout simplement saisir la FIFA. « Le Real Madrid ne jouera plus jamais sans 72 heures de repos. Et pour cela, il demandera la protection de la FIFA », a prévenu la chaîne télé des Merengue, histoire de rappeler que ses joueurs ne devaient plus être soumis à des cadences infernales. C'est d'ailleurs ce qu'a reconnu Kylian Mbappé en personne.

Mbappé et Madrid sont dans le dur physiquement

Après cette semaine marathon, et avant de rejoindre l'équipe de France ce lundi à Clairefontaine, la star tricolore du Real Madrid a reconnu que tout cela était trop. « C'est très difficile. Tout le monde a regardé notre match contre l'Atlético, ça a duré 120 minutes et on a joué avec beaucoup d’intensité. Et puis deux jours plus tard, jouer est difficile, l'échauffement aussi, mais il faut respecter notre maillot et se battre jusqu'au bout, et c'est ce qu'on a fait », a confié Kylian Mbappé, alors que certains de ses coéquipiers évoquaient une séquence insupportable sur le plan physique et mental.