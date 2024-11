Affaire Mbappé ‍: 50 jours après, son avocate lâche une info

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

L'affaire du passage de Kylian Mbappé à Stockholm, avec une plainte déposée qui pourrait être à son encontre selon la presse suédoise, a débuté il y a 50 jours.

Cinquante jours après la fameuse nuit à Stockholm passée par Kylian Mbappé, la justice suédoise n’a absolument rien communiqué au sujet des accusations de viol dont Kylian Mbappé ferait l’objet. La presse scandinave est aussi passée à autre chose, alors que l’enquête est toujours officiellement en cours. Mais si, courant octobre, de nombreuses démarches ont été effectués, comme le recueillement de témoignages, des perquisitions à l’hôtel, des saisies sur place, le recueillement de la plainte et la chronologie des faits étudiée, c’est désormais silence total depuis un mois.

Daniel Riolo sur Kylian Mbappé, « ce sont eux qui ont déconné » https://t.co/8D33flmgCG — Foot01.com (@Foot01_com) November 29, 2024

Kylian Mbappé est toujours considéré comme « raisonnablement suspect », mais il n’a pas été convoqué. Et ce vendredi, L’Equipe qui fait le point sur ce dossier, explique avoir contacté la représentante du joueur. L'avocate de Kylian Mbappé dans cette affaire explique qu'elle n’a eu aucune nouvelle des autorités suédoises à un quelconque niveau. Ce n’est toutefois pas du tout un signe que l’affaire stagne ou est laissée à l’abandon. Car contrairement à la France où souvent des fuites transparaissent dans les médias et permettent de tenir au courant de l’évolution de l’enquête malgré le secret présumé de l’instruction, la Suède est impitoyable et ce niveau et les enquêtes sont menée avec une discrétion totale.

Selon le quotidien sportif, il n’est pas rare de voir des dossiers ainsi avancer dans l’ombre pendant des mois avant que de nouveaux développements soient exposés. Seule certitude pour le moment, Kylian Mbappé n’a pas été convoqué pour se justifier ou donner son témoignage, preuve qu’à l’heure actuelle, le joueur du Real Madrid n’est pas considéré comme vital dans l’avancée de l’enquête.