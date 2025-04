L'UEFA condamne Kylian Mbappé à 30.000 euros d'amende

Les gestes obscènes de plusieurs joueurs du Real Madrid, après la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid, faisaient ce vendredi l’objet d’un verdict de l’UEFA.

Le Real Madrid attendait la décision de l’UEFA avec crainte après l’ouverture d’enquêtes disciplinaires à l’encontre d’Antonio Rüdiger, de Dani Ceballos mais aussi de Kylian Mbappé. Des célébrations provocatrices et des gestes obscènes étaient dans le viseur de l’instance après le huitième de finale retour de la Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid. A l’issue de la séance de tirs au but remportée par le Real Madrid, les trois joueurs ciblés par l’UEFA ont commis des gestes que l’instance n’a pas du tout apprécié. Mais plus de peur que de mal pour le Real, aucun joueur n’a été suspendu pour le quart de finale aller face à Arsenal.

🚨OFFICIAL: UEFA will not suspend any Real Madrid players against Arsenal. Full details of fines:



🇩🇪 Antonio Rüdiger — €40,000

🇫🇷 Kylian Mbappé — €30,000

🇪🇸 Dani Ceballos — €20,000

🇧🇷 Vini Jr. — NO FINE ✅



Rüdiger, Mbappé also get 1 match suspension warning if they repeat. pic.twitter.com/wzuTB2j2LH