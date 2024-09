Coup de cœur, Mbappé regrette son choix de carrière

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

Nouvel actionnaire majoritaire du Stade Malherbe Caen, Kylian Mbappé n’a pas pris les commandes sur un coup de tête. L’attaquant du Real Madrid est resté attaché au club normand qu’il avait failli rejoindre pendant son adolescence.

Il aura fallu attendre la 5e journée de Ligue 2 pour voir le Stade Malherbe Caen remporter son premier match. Après le succès tant attendu contre l’AC Ajaccio (1-0) vendredi dernier, un certain Kylian Mbappé s’était enflammé sur les réseaux sociaux. Preuve que le nouvel actionnaire majoritaire du club normand garde un œil sur son équipe. Ce que confirme le président Ziad Hammoud.

Propriétaire du SM Caen, Kylian Mbappé félicite ses joueurs, qui ont décroché ce soir leur première victoire de la saison en Ligue 2 ! ❤️💙 pic.twitter.com/9mzD93xNSd — Vibes Foot (@VibesFoot) September 20, 2024

« Il suit de près le club, en tant qu’actionnaire, mais aussi en tant que grand passionné de football, a confié le dirigeant en conférence de presse. En revanche, vous n’êtes pas sans savoir qu’il a un autre job. Il ne sera pas sept jours sur sept à Malherbe, mais j’espère bien qu’on le verra au stade cette saison. » Etant donné le calendrier chargé du Real Madrid, Kylian Mbappé ne sera pas un fidèle d’Ornano.

Caen, le regret de Mbappé

Mais que les supporters se rassurent, l’attaquant madrilène n’est pas simplement là comme businessman. On parle d’un amoureux du SMC, le club qu’il avait failli rejoindre pendant son adolescence. « Vous savez, on n’a pas choisi Caen au hasard, a rappelé Ziad Hammoud. Au fond de lui, il y a ce coup de cœur avec ce club où il aurait dû commencer et qui ne s’est pas effacé avec les dix années qui se sont écoulées. Il y a un petit côté romantique avec ce rendez-vous manqué. » Kylian Mbappé a donc toutes les raisons de se montrer ambitieux, sans pour autant brûler les étapes.

« Il y a une ambition de remonter et d’aller se bagarrer ensuite avec les équipes du haut de tableau. Brest est une très belle histoire, pourquoi pas Caen ? Mais attention, on n’est pas dans le court terme, dans des choses vite faites pour qu’elles soient belles et qui vont s’effondrer dans quelques semaines. Énormément de fantasmes et d’hystérie peuvent être créés sur nos actionnaires, mais je tiens à dire que l’on est dans un travail sur le moyen et long terme », a assuré le président caennais.