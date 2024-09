Sous la menace, le clan Mbappé ne panique pas

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

Après un début de saison raté, le Stade Malherbe Caen se montre patient. La nouvelle direction représentée par Kylian Mbappé accorde toujours sa confiance à l’entraîneur Nicolas Seube malgré le risque de voir l'objectif de montée s'envoler.

Probablement focalisé sur ses débuts avec le Real Madrid, Kylian Mbappé ne peut ignorer la situation du Stade Malherbe Caen. Le club normand, racheté par l’attaquant français, passe totalement à côté de son entame de saison. Les Caennais ne comptent toujours pas la moindre victoire en quatre journées de Ligue 2, d’où leur 16e place au classement. On ne tardera pas à parler de crise et de potentiel licenciement pour Nicolas Seube. Mais pour le moment, l’entraîneur du SMC garde la confiance de ses nouveaux supérieurs.

Seube n'est pas encore menacé

« J’ai les libres droits de tout, a confié l’ancien milieu emblématique de Caen. Ce métier-là est fait de victoires et de défaites. Quand on gagne il n’y a pas de souci, quand on perd, il faut savoir que c’est un métier à risque. Aujourd’hui, je suis libre dans mes fonctions et j’ai la confiance de mes dirigeants, après mon avenir déprendra des résultats, comme tout entraîneur, et ce n’est pas parce qu’il y a des nouveaux actionnaires qui sont arrivés. (…) Je suis un compétiteur, je me battrai jusqu’au bout, jusqu’à la dernière seconde, notamment pour ce club. J’ai envie que les choses se passent bien et de voir le verre à moitié plein pour que les choses avancent. »

💬 Yann M’Vila « Il faut que l’on soit deux ou trois fois plus méchants, dans le bon sens du terme. Maintenant c’est bien de parler mais il faut des actes. » #SMCaen #SMCACA pic.twitter.com/Cjye2N7dEZ — Stade Malherbe Caen (@SMCaen) September 19, 2024

« (…) Cela part de l’esprit d’équipe, de l’envie de s’entraider et de l’énergie qu’on met dans un match de foot, a conseillé Nicolas Seube. J’essaye de transmettre ça au quotidien car même moi, joueur moyen, j’ai fait huit ans de Ligue 1 alors que certains n’y ont pas encore fait un match. Je suis persuadé d’être écouté, entendu je l’espère. Sauf si je suis complètement fou et que ce message, qui est le même qu’au 1er décembre dernier, a éclaté dans les nuages en l’espace de huit mois, avec les mêmes personnes en face de moi. Je ne peux pas le croire. » Sûr de ses compétences, l’entraîneur de Caen ferait mieux d’enregistrer sa première victoire de la saison contre Ajaccio vendredi.