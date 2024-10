Kylian Mbappé, une erreur qui coûte cher

Dans : Kylian Mbappé.

Plutôt tranquille en Espagne après les révélations sur son séjour en Suède, Kylian Mbappé est soumis à de vives critiques en France.

A l'occasion du Canal Football Club, sur Canal+, Bertrand Latour, le nouveau journaliste vedette de cette émission, a réagi aux événements qui sont intervenus ces deux dernières semaines autour du joueur français. Sans même parler d'une possible plainte en Suède déposée par une jeune femme, le journaliste de la chaîne cryptée estime que Kylian Mbappé doit retrouver ses esprits et se focaliser sur ce qu'il sait faire le mieux, jouer au football. S'il ne veut pas taper trop fort sur l'ancienne star française du Paris Saint-Germain, notre confrère de C+ estime que l'heure est venue pour le champion du monde 2018 de tourner le dos à ce qu'il semble être devenu depuis quelques mois.

Mbappé doit penser au football et seulement au football

Sur Canal+, Bertrand Latour a délivré son analyse de toutes ces histoires autour de Kylian Mbappé. « Je pense que cette affaire dit plusieurs choses de Kylian Mbappé. A force de ne plus être focalisé uniquement sur le football, des éléments extérieurs peuvent arriver. Et quoi qu’il arrive, ce dont on est absolument certain, c’est que durant cette semaine qui était dédiée à la récupération, puisque semble-t-il il ne pouvait pas jouer avec l’équipe de France, il a passé deux soirées en boite de nuit. Et je pense que quand le récit que vous faites de votre vie et de votre carrière est à ce point différent de ce que vous faites réellement, ça choque d’autant plus les gens. Et là, je ne parle que des sorties et des avions privés. On se doute bien que Kylian Mbappé ne va pas prendre des vols low cost pour partir en week-end. Mais quand vous prétendez être un footballeur différent, en refusant par exemple de faire telles ou telles pubs, vous vous prenez de plein fouet vos comportements ou vos agissements. J’espère que la suite sera favorable pour lui s’il le mérite. Ce que doit lui enseigner cette crise, c’est de se recentrer sur le sportif, de mettre le bleu de travail, de bien dormir et de bien manger comme il l’avait conseillé à certains de ses partenaires, et sans doute que l’on retrouvera le joueur que l’on a aimé, il n’y a pas si longtemps que ça. Mais cela paraît si loin aujourd’hui », a fait remarquer le journaliste.

Membre du CFC, Laure Boulleau a confié sa désolation face à cette situation, et elle espère que Kylian Mbappé viendra bientôt s'exprimer longuement à coeur ouvert, et sans laisser la place à ceux qui, selon l'ancienne joueuse, le conseillent désormais en matière de communication. L'invitation est lancée, mais visiblement Hervé Mathoux ne s'attend pas à une réponse positive de la part du joueur du Real Madrid, le patron du Canal Football Club ayant tenté plusieurs fois de faire venir Kylian Mbappé sur l'émission phare de la chaîne cryptée.