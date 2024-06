OM ‍: McCourt cherche un club, la solution trouvée en L2

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Pour faciliter la progression des jeunes Marseillais, l’Américain Frank McCourt étudie la possibilité de racheter un club satellite. Le propriétaire de l’Olympique de Marseille envisage aussi de conclure un partenariat. Une piste creusée à travers des discussions avec le pensionnaire de Ligue 2 Pau.

Récents vainqueurs de la Coupe Gambardella, les U19 de l’Olympique de Marseille font la fierté de Frank McCourt. Le propriétaire du club phocéen constate que le projet lancé donne des résultats satisfaisants. « On commence à ressentir les bénéfices des investissements que l'on a réalisés, notamment avec les jeunes joueurs, s’est réjoui le patron américain dans les colonnes de la Provence cette semaine. Voir notre académie se développer et nos jeunes joueurs progresser est plus qu'encourageant. »

Pour contribuer encore un peu plus à l’évolution de cette génération prometteuse, l’homme d’affaires souhaite lier l’Olympique de Marseille à un autre club. « On doit progresser notamment sur les infrastructures, générer plus de revenus, a réclamé Frank McCourt auprès du quotidien régional. Le centre de formation a besoin d’investissements, nous réfléchissons à toutes les possibilités, notamment un club satellite, qui permettrait de contribuer au développement de nos futurs talents, pour les garder et les voir s’épanouir. »

L'OM discute d'un partenariat avec Pau

L’hypothèse de racheter une nouvelle écurie pour en faire un club satellite suscite pas mal de commentaires. Mais ce n’est pas la seule possibilité envisagée. Frank McCourt pense aussi à conclure un simple partenariat avec un club qui accepterait d’accueillir les jeunes Marseillais. C’est d’ailleurs cette deuxième piste qui fait l’objet de discussions avec Pau. Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, l’Olympique de Marseille échange depuis plusieurs semaines avec le 10e de Ligue 2. On ignore où en sont les négociations entre les deux parties. Mais les Palois semblent intéressés par l’idée d’intégrer régulièrement des minots en prêt dans leur effectif.