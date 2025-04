Rothen sort la calculette pour sauver l’OM de la crise

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM traverse une très mauvaise passe depuis trois rencontres en Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi vont devoir passer la seconde s'ils veulent assurer leur place en Ligue des champions à l'issue de la saison.

Roberto De Zerbi a encore pas mal de travail devant lui avant la fin de la saison. Alors que l'OM semblait avoir sécurisé sa place dans le top 4 de la Ligue 1 et ainsi avoir validé son billet en Ligue des champions la saison prochaine, les Phocéens sont plus que jamais malades. Ces derniers restent sur une série très inquiétante de 3 défaites de rang en championnat. La place de dauphin a été perdue alors qu'il ne reste que 7 rencontres à disputer en Ligue 1. Pour certains observateurs néanmoins, l'Olympique de Marseille a tout pour se reprendre. Ce n'est pas Jérôme Rothen qui dira le contraire.

L'OM n'est pas mort mais...

Lors d'un passage sur RMC, le consultant a en effet fait preuve d'optimisme quant à une future présence de Marseille en C1 la saison prochaine même si le collectif devra se reprendre : « Tu regardes les sept derniers matchs de championnat, il y a cinq matchs qui sont largement à la portée de l’Olympique de Marseille : Toulouse, Montpellier, Le Havre, Brest, Rennes. Sachant que Rennes, c’est le dernier match, on connaît les derniers matchs quand tu n’as plus rien à jouer. Les plus compliqués, ce sont Monaco et Lille à l’extérieur. (…) Là, sur les sept derniers matchs, si tu en gagnes cinq, tu finiras sur le podium. Mais ça, c’est pour les plus optimistes comme moi. L’OM a des qualités. Ils ne sont pas là par hasard, mais depuis des mois, ils montrent des lacunes. Il y avait une forme de progression avec l’arrivée de certains joueurs : Gouiri a redynamisé devant, ils ont récupéré un meilleur joueur qu’il n’y avait pas dans l’effectif avec Bennacer… Mais depuis, ça stagne, car tactiquement, De Zerbi ne fait pas évoluer cette équipe ».

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, l'OM recevra Toulouse. Nul doute que le Vélodrome donnera de la voix pour encourager son équipe mais également la mettre sous pression en cas de nouvelle contre-performance.