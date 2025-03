OM ‍: De Zerbi viré ‍? Longoria et Benatia arrivent

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille connaît un énorme trou d'air au pire moment de la saison. Les choix de Roberto De Zerbi sont contestés par les supporters et ce n'est jamais bon.

A l'OM personne n'est intouchable, et même si l'ancien entraîneur de Brighton a été accueilli comme un héros à Marseille, les habitués du Vélodrome ne masquent pas leur mécontentement après la défaite de samedi à Reims. Avec trois points pris sur quinze, l'Olympique de Marseille a le rythme d'une équipe qui joue la relégation, alors que pour le club phocéen, ne pas se qualifier pour la prochaine Ligue des champions serait un vrai cauchemar. Pour montrer son mécontentement suite à la débandade en Champagne, Roberto De Zerbi a décidé de supprimer les deux jours de repos, tandis que du côté de Pablo Longoria et Mehdi Benatia, on a passé le dimanche avec l'entraîneur et ses joueurs. Il s'agissait à la fois de montrer que du côté de l'OM, on faisait bloc en ces heures difficiles, mais aussi et surtout faire taire ceux qui pensent que De Zerbi n'est plus l'homme de la situation.

De Zerbi est dans le dur

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Alors que l'entraîneur transalpin a eu les oreilles qui sifflaient lorsqu'il s'est rapproché du parcage des supporters marseillais au stade Delaune, sur les réseaux sociaux, certains ont estimé qu'il était encore temps pour le président de l'Olympique de Marseille de trancher dans le vif. À en croire Baptiste Chaumier dans L'Equipe, l'idée même d'un départ de Roberto De Zerbi n'est pas du tout envisagée par les dirigeants marseillais. « Malgré des résultats en chute libre, les dirigeants maintiennent une confiance absolue en leur coach et sont persuadés qu’il détient les clés pour un redressement. Le président, Pablo Longoria, et le directeur du football, Mehdi Benatia, comptent sur un effectif plus armé que celui de la saison passée avec de forts caractères (Rabiot, Höjbjerg) qui doivent guider leurs partenaires », explique notre confrère.

A l'heure où le sprint final est lancée, et où l'Olympique de Marseille a perdu sa place de dauphin du Paris Saint-Germain, et voit Nice, Lille et Strasbourg dans son rétroviseur, les patrons de l'OM ne semblent pas vouloir faire une révolution. Roberto De Zerbi va cependant devoir prouver qu'il est capable d'avoir de nouvelles idées pour relancer son équipe, et ce dès dimanche prochain au Vélodrome contre Toulouse.