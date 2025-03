OM ‍: De Zerbi sur le départ, c'est complètement fou

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Depuis plusieurs jours, des intérêts de la Juventus Turin et de l’AC Milan sont régulièrement évoqués pour Roberto De Zerbi. Le coach de l’OM a la cote en Série A, ce que Daniel Riolo a confirmé sur RMC.

Après son passage réussi sur le banc de Sassuolo, Roberto De Zerbi a laissé d’excellents souvenirs en Italie. Depuis plusieurs jours, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille est régulièrement cité comme un prétendant pour les bancs de la Juventus Turin et de l’AC Milan, où Thiago Motta et Sergio Conceiçao sont en grand danger en raison des mauvais résultats de leurs équipes respectives. Un départ de Roberto De Zerbi, un an seulement après son arrivée à l’OM, serait un véritable tremblement de terre en Ligue 1. Mais la situation est pourtant à surveiller de près, car si les informations de la presse italienne peuvent parfois être prises avec des pincettes, il semblerait que cette fois, les intérêts de la Juve et du Milan AC pour De Zerbi ne relèvent pas de simples fantasmes.

Riolo confirme les intérêts de la Juve et de l'AC Milan

Et pour preuve, sur les ondes de RMC, le journaliste Daniel Riolo a confirmé que les deux cadors du championnat italien surveillaient bel et bien la situation du coach de l’OM dans l’optique de la saison prochaine. « En Italie, certains clubs dont la Juve et l’AC Milan regardent De Zerbi, ça c’est certain. Maintenant, est-ce que lui a envie d’aller en Italie après tout ce qu’il a dit sur son arrivée à l’OM, sur la façon dont il a l’air d’être à l’aise au Vélodrome. Ce serait complètement fou » a fait savoir le journaliste de l’After Foot, pour qui l’AC Milan et la Juventus vont effectivement changer d’entraîneur dans les semaines à venir, ce qui va ouvrir la porte à de multiples pistes et rumeurs.

L'OM ferme la porte à son départ

Parmi les coachs ciblés par les cadors de la Série A, Roberto De Zerbi apparaît logiquement en excellente position après ses passages réussis à Sassuolo mais aussi au Shakhtar Donetsk et à Brighton. Reste que pour l’Olympique de Marseille, se séparer de son coach, sous contrat jusqu’en 2027, est inenvisageable. Son départ serait surtout vécu comme un terrible échec pour Pablo Longoria, lequel a très vite affiché sa volonté de construire un projet sur la durée avec Roberto De Zerbi au moment de l’engager. La porte est donc fermée, mais l’OM sera assurément très attentif aux intérêts des clubs italiens dans les semaines à venir.