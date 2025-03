Le Bayern fait une descente en plein Marseille

Si Roberto de Zerbi accomplit un beau travail à l'OM, l'Italien peut s'appuyer sur un effectif solide. Outre Greenwood, Leonardo Balerdi et Luis Henrique sont des valeurs sûres de l'équipe phocéenne cette saison. Les deux hommes sont dans le viseur du Bayern Munich.

Autrefois raillé par les supporters marseillais, Leonardo Balerdi s'est affirmé comme le patron de la défense de l'OM. L'Argentin réalise une superbe saison dans l'équipe dirigée par Roberto de Zerbi. A 26 ans, le défenseur central est dans la forme de sa vie en Ligue 1 et cela attise bien des convoitises en Europe. Balerdi fait partie des joueurs phocéens les plus en vue au mercato. La Roma était annoncée sur les rangs il y a quelques jours. Les Giallorossi ne sont toutefois pas seuls sur ce dossier puisque l'international argentin est aussi visé par le Bayern Munich selon le média allemand TZ.

Le leader de Bundesliga est impressionné par les performances de Leonardo Balerdi. Ce dernier ferait du bien à une équipe bavaroise un peu fébrile dans ce secteur. L'entraîneur du Bayern Vincent Kompany et son directeur sportif Christoph Freund sont venus l'observer au Parc des Princes lors du classique PSG-OM avant la trêve internationale. Toutefois, TZ nous apprend que l'Argentin n'était pas le seul joueur marseillais observé ce soir-là. Le Rekordmeister apprécie aussi Luis Henrique.

Olympique Marseille winger Luis Henrique (23) is a player Bayern are keeping an eye on. Henrique first caught Bayern's attention in 2018, when he led Três Passos Atlético Clube U19 team to a 2-0 friendly win against FC Bayern U17 team, scoring a goal and providing an assist,… pic.twitter.com/vPoJjmAWJU