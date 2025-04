OM ‍: La chasse à la taupe commence mal

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera attendu au tournant lors de la réception de Toulouse en Ligue 1 ce dimanche soir au Stade Vélodrome. En début de semaine, pas mal de péripéties ont eu lieu sur la Canebière.

L'OM est plus que jamais lancé dans la course à la Ligue des champions. Les Phocéens espèrent relancer une bonne série en gagnant face à Toulouse ce dimanche soir. Il faut dire que les hommes de Roberto De Zerbi restent sur trois défaites de suite en Ligue 1 et ont cruellement besoin de points. La concurrence est forte et les tensions commencent à être de plus en plus nombreuses au sein du groupe phocéen. En début de semaine, il a notamment été rapporté par L'Equipe que Roberto De Zerbi avait haussé le ton. Son objectif ? Créer un électrochoc. Les joueurs ont pour la plupart été surpris de l'attitude véhémente de leur entraîneur. Ces informations sorties dans la presse n'ont en tout cas pas du tout plu à De Zerbi. En conférence de presse, l'Italien a indiqué savoir quelles étaient les sources qui avaient donné tous les détails à la presse.

De Zerbi plus tendu que jamais ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par OM | Olympique de Marseille (@olympiquedemarseille)

Pour beaucoup de fans et observateurs, cette chasse aux taupes n'est pas vraiment importante. Et ce n'est pas le compte X Espoirs du Football qui dira le contraire. Dans un post ces dernières heures, on pouvait notamment voir écrit : « La chasse à la taupe de l'OM est vaine car il n'y a jamais une seule taupe. Il y a des joueurs qui parlent. Des entourages qui parlent. Même moi, j'ai eu vent des épisodes de dimanche/lundi. Selon le nombre d'intermédiaires et l'objectif poursuivi, la vérité sera distordue ». Tous les regards sont désormais tournés vers le Stade Vélodrome et la réception de Toulouse dimanche soir. Une victoire aurait le mérite d'apaiser les tensions. Dans le cas contraire, les langues pourraient bien continuer de se délier et la chasse à la taupe reprendre avec virulence.