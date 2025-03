OM ‍: Véronique Rabiot se défile, Valbuena a la nausée

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Récemment invitée de l’émission Complément d’Enquête, Véronique Rabiot a pas mal fait parler d'elle après avoir évité de répondre à une question chaude sur le comportement des fans de l'OM envers Mathieu Valbuena il y a quelques années. De quoi faire pester le principal concerné.

Lors du dernier Classique entre le PSG et l'OM au Parc des Princes, Adrien Rabiot a été pris à partie par le public du club de la capitale. L'international français s'est fait insulter, tout comme sa mère et représentante, Véronique Rabiot. Depuis, la femme d'affaires a fait le tour des médias pour faire part de son indignation. Elle était aussi récemment invitée de l'émission Complément d'enquête sur France 2. L'occasion pour elle de dénoncer le comportement du PSG et s'en prendre à Nasser Al-Khelaïfi et aux fans du club parisien. Cependant, Véronique Rabiot a décidé de ne pas répondre à une question sur le comportement... des supporters de l'OM envers Mathieu Valbuena il y a quelques années. En 2015, une marionnette à son effigie avait été pendue au Stade Vélodrome...

Valbuena crie au scandale

Cette esquive n'est pas passée inaperçue et de nombreux internautes ont crié à l'hypocrisie. Même Mathieu Valbuena n'a pas compris le comportement de la mère d'Adrien Rabiot. Lors d'un passage sur RMC, l'actuel joueur de l'Athènes Kallithéa a en effet balancé : « J’ai été très surpris. Elle a balayé d’un revers de main au lieu de condamner ce qui s’est passé. Ça peut se passer n’importe où en France. Je n’ai aucun problème avec l’OM, vous connaissez l’amour que j’ai pour ce club. Elle aurait pu condamner, ça ne veut pas dire qu’elle se serait mise l’OM à dos. Tu sais très bien dans quel média tu vas. Tu sais qu’on va te poser des questions. Assume ou alors tu te tais. Je pense qu’elle a évité de répondre pour ne pas se mettre à dos les supporters marseillais ». Difficile de lui donner tort, la mère d'Adrien Rabiot ayant clairement été mise très mal à l'aise par cette question.