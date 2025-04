Longoria s’est planté, l’OM va le payer très cher

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Après la défaite à Reims (3-1) samedi, sa troisième consécutive, l’Olympique de Marseille doit gérer une véritable hécatombe. L’entraîneur Roberto De Zerbi devra bricoler pour composer sa charnière centrale. Une situation provoquée par de mauvais choix lors du mercato hivernal.

Il y a encore quelques semaines, l’Olympique de Marseille était confortablement installé à la deuxième place de Ligue 1. Aucun concurrent ne semblait suffisamment régulier pour lui mettre la pression. Seulement voilà, le club phocéen s’est sabordé tout seul. Après quatre défaites en cinq matchs, dont celle à Reims samedi dernier, l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi a relancé la course au podium. Pire encore, l’AS Monaco lui a chipé le statut de dauphin du Paris Saint-Germain. Et la situation se complique encore un peu plus à cause des pépins physiques.

Un seul défenseur central disponible

En plus de Luiz Felipe, dont la lésion musculaire pourrait le priver de la fin de saison, Leonardo Balerdi, victime d’une entorse du ligament latéral interne du genou gauche à Reims, n’est pas non plus certain de revenir avant le terme de l’exercice. L’Olympique de Marseille a donc terminé la rencontre à Auguste-Delaune avec une charnière composée de Pol Lirola, Geoffrey Kondogbia et Derek Cornelius, seul défenseur central de métier encore disponible. Dans ces conditions, Roberto De Zerbi sera contraint d’utiliser des milieux comme Valentin Rongier et Pierre-Emile Hojbjerg en défense. Un bricolage incompréhensible pour Nabil Djellit.

« L'OM nous prépare une défense centrale composée que de milieux de terrain avec un déficit de vitesse, a réagi le journaliste sur X. Comment le deuxième budget de L1 peut se retrouver à bricoler dans un secteur aussi stratégique ? C'est se mettre le feu alors que la seconde place semblait très accessible. » D’autant que la direction, qui s’est séparée de Lilian Brassier et Bamo Meïté cet hiver, refuse catégoriquement de réintégrer le banni Chancel Mbemba. L’abandon du 3-4-2-1 pour un système avec quatre défenseurs est donc envisagé.